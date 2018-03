IRW-PRESS: GoverMedia Plus Canada Corp.: GoverMedia Plus gibt Abschluss seines Börsengangs bekannt

GoverMedia Plus gibt Abschluss seines Börsengangs bekannt

Vancouver, British Columbia: 28. Februar 2018 - GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (GoverMedia oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 28. Februar 2018 seinen Börsengang (IPO) mit der Platzierung von 3.546.700 Stammaktien (die Aktien) zum Preis von 0,50 $ pro Aktie erfolgreich abschließen und daraus einen Bruttoerlös in Höhe von 1.773.350 $ (der Erlös) generieren konnte.

Gemäß einem am 3. Januar 2018 unterzeichneten Agenturvertrag war Mackie Research Capital Corporation im Rahmen des Börsengangs als Agent (der Agent) beauftragt. GoverMedia bezahlte dem Agenten eine Barprovision im Gegenwert von 8 % des Erlöses, der durch die Zeichnung bestimmter Anleger generierte wurde, bzw. 4 % des Erlöses, der über bestimmte andere zeichnende Anleger generierte werden konnte. Darüber hinaus hat GoverMedia dem Agenten und seinen Subagenten nicht übertragbare Warrants gewährt, die den Agenten und seine Subagenten bis zum 28. Februar 2020 zum Erwerb von insgesamt 263.736 Aktien zum Preis von 0,50 $ pro Aktie berechtigen. In Verbindung mit dem Abschluss des Börsengangs hat der Agent auch ein Unternehmensfinanzierungshonorar bestehend aus Barmittel und Warrants erhalten.

Der Börsengang erfolgte im Anschluss an den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 1.000.000 $ im Einklang mit der Ausübung von Bezugsrechten in Verbindung mit dem Einreichen des endgültigen Prospekts am 8. Januar 2018 (die Bezugsrechtsausübung). Die Bezugsrechtsausübung resultierte in der Ausgabe von 2.000.000 Stammaktien zu einem vorläufigen Preis von 0,50 $ pro Aktie an die Inhaber der Bezugsrechten nach Bestätigung des Erhalts des endgültigen Prospekts durch die Wertpapierbehörde der Provinz British Columbia. Das Unternehmen hat bestimmten Vermittler nach Abschluss eine Barprovision in Höhe von 40.000 $ bezahlt und 15.045 Warrants (Finder's Warrants) übergeben. Jeder Finder's Warrant kann bis zum 8. Januar 2020 in eine Stammaktie umgewandelt werden.

Die Stammaktien von GoverMedia wurden am 27. Februar 2018 zum Handel an der Canadian Securities Exchange (CSE) zugelassen jedoch wird bis zum Abschluss des Börsengangs der Handel mit den Aktien unterbrochen. GoverMedia geht davon aus, dass der Handel mit den Stammaktien am 1. März 2018 unter dem Börsenkürzel MPLS wieder aufgenommen werden kann. Die Unterlagen zum Listing und weitere veröffentlichten Dokumente sind unter www.thecse.com verfügbar.

Roland J. Bopp, CEO von GoverMedia Plus Canada Corp., sagte: Das Unternehmen freut sich, an der Canadian Securities Exchange zu notieren - einer Börse, die Innovationen und Technologien wie Blockchain eine Plattform bietet. Der Börsengang und die daraus resultierende Notierung haben den Zugang zu den Kapitalmärkten ermöglicht und erlauben dem Unternehmen, seine Internetplattform erfolgreich auf den Markt zu bringen.

GoverMedia gibt außerdem die Bestellung von Herrn Arvin Ramos zum Chief Financial Officer des Unternehmens bekannt. Herr Ramos ist für GoverMedia dank seiner umfangreichen Erfahrungen mit börsennotierten Unternehmen eine große Bereicherung.

Darüber hinaus gibt Herr Aleksander Pushilin bekannt, dass er in Verbindung mit dem Abschluss des Börsengangs insgesamt 13.750.000 Stammaktien (die Wertpapiere) besitzt, die rund 31,8 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von GoverMedia auf nicht verwässerter Basis entsprechen. Herr Pushilin hatte die Wertpapiere vor dem Börsengang erworben.

Die von Herrn Pushilin gehaltenen Wertpapiere sind an ein Treuhandabkommen gemäß der Vorschrift National Policy 46-201 - Escrow for Initial Public Offerings gebunden. Nachdem die Wertpapiere laut den Bestimmungen des Treuhandabkommens vom Treuhänder freigegeben worden sind, kann Herr Pushilin entsprechend den geltenden Wertpapiergesetzen über die Wertpapiere verfügen. Herr Pushilin kann von Zeit zu Zeit bzw. jederzeit weitere Aktien und/oder Eigenmittel, Schuldscheine oder andere Wertpapiere oder Finanzinstrumente von GoverMedia am freien Markt oder auch über andere Wege erwerben, und behält sich das Recht vor, seine Wertpapiere von Zeit zu Zeit bzw. jederzeit zum Teil oder zur Gänze am freien Markt oder über andere Wege zu veräußern, und im Hinblick auf die Wertpapiere ähnliche Transaktionen abzuschließen, wobei sich dies nach der Marktlage, der Geschäftstätigkeit und den Prognosen von GoverMedia sowie anderen wesentlichen Faktoren - einschließlich der Vereinbarkeit mit den geltenden Wertpapiergesetzen - richtet.

Eine Kopie des Frühwarnberichts, zu dessen Einreichung Herr Pushilin verpflichtet ist, wird unter dem Firmenprofil von GoverMedia auf der SEDAR-Webseite veröffentlicht. Diese Pressemeldung wurde gemäß den Frühwarnbestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetzgebung veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten dar. Die Stammaktien der Gesellschaft dürfen in den USA nicht ohne Registrierung gemäß dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (US Securities Act ") oder einer Befreiung von einer solchen Registrierung angeboten oder verkauft werden. Die Stammaktien wurden und werden in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich angeboten. Die Stammaktien waren und werden nicht gemäß dem US Securities Act oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert.

Über GoverMedia Plus Canada Corp. GoverMedia Plus Canada Corp. ist eine kanadische Dachgesellschaft mit einer zu 100 Prozent unternehmenseigenen russischen Technologie-Tochtergesellschaft. GoverMedia hat eine voll einsatzfähige, moderne Internetplattform entwickelt, die umfassende Online-Services bietet, wie etwa E-Commerce, soziale Medien, Multimedia, Unternehmensauktionen, Unternehmensdatenbanken, Nachrichtenplattformen, Crowdfunding, Kryptowährungen und Blockchain-Dienstleistungen. Wir sind davon überzeugt, dass die GoverMedia-Plattform die erste und einzige Internetplattform ist, die ein solch breites Spektrum an Online-Services anbietet, die über ein einziges Konto zugänglich sind. Das Management und die Berater des Unternehmens können ein umfassendes Know-how in den Bereichen Telekommunikation, Spitzentechnologie, Unternehmensentwicklung und Finanzen vorweisen. www.gm.plus und www.govermedia.plus. Weitere Informationen erhalten Sie über: Roland J. Bopp President und CEO (888) 672-4415

In den Aussagen dieser Pressemeldung können auch bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sein, die sich auf mögliche Entwicklungen beziehen, welche die Geschäftstätigkeit, die Prognosen, die Finanzlage und andere Aspekte von GoverMedia beeinflussen. Die Verwendung von Ausdrücken wie werden, erwarten, beabsichtigen, planen und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Zu diesen Aussagen zählt auch, dass das Unternehmen den Handel an der CSE wieder aufnehmen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse der spezifischen Themen, die in dieser Meldung beschrieben werden, und die Betriebstätigkeit des Unternehmens im Allgemeinen, können sich erheblich von den Prognosen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Obwohl solche Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung von der Unternehmensführung von GoverMedia nach bestem Wissen getätigt wurden, können sich aufgrund von Geschäftsrisiken und Unsicherheiten erhebliche Abweichungen in Bezug auf Ausmaß, Zeitpunkt und andere Faktoren ergeben, zu denen unter anderem auch die Abhängigkeit von GoverMedia von Dritten, die allgemeine Markt- und Wirtschaftslage, technische Faktoren, die Verfügbarkeit von Fremdkapital, der Erhalt von Einnahmen sowie andere Faktoren zählen, von denen viele nicht im Einflussbereich von GoverMedia liegen. GoverMedia lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung von Informationen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, ab, sofern dies in den geltenden Wertpapiergesetzen nicht gefordert wird.

