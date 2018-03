BERLIN (Dow Jones)--Daimlers neuer Großaktionär Li Shufu ist offenbar vom Management des Unternehmens schwer begeistert. Lis Hauptinteresse an Daimler sei zwar auch in der Auffassung begründet, dass Daimler eines der besten Unternehmen der Welt sei und die besten Autos baue, erklärte Unions-Fraktionsvize Christian Hirte am Donnerstag in Berlin. Vor allem jedoch habe Daimler aus Lis Sicht ein "außergewöhnliches Management, das technologische und neue wirtschaftliche Herausforderungen aus seiner Sicht hervorragend angeht", sagte der CDU-Politiker, der nach eigenen Angaben an einem Treffen mit Li teilgenommen hat.

Li habe ihm und anderen bestätigt, dass er keinen Platz im Aufsichtsrat anstrebe, erklärte Hirte. Der Chinese sehe bei Daimler "die Chance für sich eher im inhaltlichen Austausch". Ihm gehe es dabei gar nicht so sehr um technologische Themen, sondern Li sehe seinen Mehrwert in der Möglichkeit, sich über Geschäftsmodelle der Zukunft austauschen zu können.

Kein Problem mit dem Invest

Hirte wertete Lis Einstieg - der Chinese sicherte sich für mehr als sieben Milliarden Euro 9,69 Prozent der Anteile - nicht als Gefahr. Die Union trete ausdrücklich für freie Märkte ein, sagte der CDU-Politiker. "Wir haben auch kein Problem damit, was chinesische Investoren tun", erklärte er, zumal es sich hier um einen privaten Investor handele. Beim Netzwerkbetreiber 50Hertz etwa habe man einen anderen Blick nehmen müssen: Dort gehe es um einen staatlichen Investor und kritische Infrastruktur.

Das eigentliche Problem sei auch, dass es umgekehrt für Firmen schwierig sei, in China Fuß zu fassen, meinte Hirte. Deutschland und Europa müssten darauf dringen, "dass auch China unsere Vorstellungen des freien Marktes bei sich zu Hause akzeptiert".

