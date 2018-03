Ausländische Investoren sind mit der Politik von Premierminister Narendra Modi unzufrieden. Ein ranghoher Daimler-Manager findet deutliche Worte.

Die Regierung von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi ist in Feierlaune: "Indien hat seinen Status als die weltweit am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft zurückerlangt", jubelt Eisenbahnminister Piyush Goyal am Donnerstag auf Twitter. Kurz zuvor hatte die Statistikbehörde seines Landes die Wachstumsrate von 7,2 Prozent für das letzte Quartal 2017 verkündet.

Damit gelang es den Indern nach einem zwischenzeitlichen konjunkturellen Einbruch wieder an den Chinesen vorbeizuziehen. Zu verdanken sei das der entscheidungsstarken Führung durch Modi und seinen bahnbrechenden Reformen, erklärt Goyal.

Doch nicht jeder sieht die wirtschaftliche Lage so rosig wie er. In dieser Woche sorgte ein namhafter ausländischer Investor für Aufsehen, der sich ungewohnt kritisch über die Wirtschaftspolitik von Narendra Modis Regierung äußerte: der Daimler-Manager Roland Folger, der seit zweieinhalb Jahren die Indien-Geschäfte von Mercedes-Benz leitet. Sein Unternehmen sehe Indien zunehmend als "Land der vergebenen Chancen", sagte er indischen Journalisten.

Der Subkontinent liege immer noch deutlich hinter China zurück. "Immer wenn wir etwas Wachstum sehen, werden wir höher besteuert", beklagte Folger und erklärte, warum Daimler Indien nicht als Werkbank für die Weltmärkte nutzt: "Die Kosten für Steuern und Logistik machen uns im Export fertig."

Die Äußerungen des erfahrenen Managers, der vor seinem Indien-Einsatz die Mercedes-Benz-Geschäfte in Malaysia leitete, stießen nicht nur ...

