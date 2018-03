Der Aufwärtstrend an den Börsen ist im Februar abgerissen. Der Leitindex Dax verliert so viel wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr.

Der erste Schock des Börsenbebens mag verdaut sein, die Unsicherheit an den Märkten aber bleibt - und der Februar zeigt deutlich, welche Folgen die Kurseinbrüche vor einem Monat hinterlassen haben: Die zehn Monate andauernde, längste Aufwärtsphase der US-amerikanischen Börsengeschichte wurde abrupt gestoppt.

Den Februar schloss der Dow Jones mit einem Minus von 4,3 Prozent, der breiter gefasste S&P 500 mit einem Minus von 3,9 Prozent ab. Für den deutschen Leitindex Dax lief es noch schlechter: Unter dem Stricht hat er im Februar 6,2 Prozent verloren - so viel wie seit August 2015 nicht mehr. Damals hatte der Dax 9,3 Prozent verloren.

Ausgelöst wurden die Kursrutsche von der anziehenden Inflation in den USA und der damit verbundenen Erwartungen, dass die Notenbank Fed ihre Zinsen schneller steigen lassen könnte als gedacht. In der Interpretation von Investoren schmälert dies die Gewinnsituation der Unternehmen, da mit den Zinsen auch die Finanzierungskosten steigern. Je höher sichere Anleihen wie etwa zehnjährige US-Bonds rentieren, desto stärker dürften sie zum Rivalen für Aktien bei der Geldanlage werden - was wiederum die Kurse belastet.

Die Inflation in den USA lag im Januar bei 2,1 Prozent, also leicht über dem Inflations-Ziel der Fed von zwei Prozent. Derzeit liegt ...

