ROUNDUP/Zalando hält Investitionen weiter hoch: Wachstum vor Profitabilität

BERLIN - Der Mode-Onlinehändler Zalando konzentriert sich auch im laufenden Geschäftsjahr aufs Wachstum und rückt die Profitabilität dafür in den Hintergrund. Die Investitionen sollen deshalb weiter hochgefahren werden. Rund 350 Millionen Euro will das Management um Vorstandsmitglied Rubin Ritter in den Ausbau der Logistik sowie in neue Technologien stecken - das ist über 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Dies kündigte Zalando am Donnerstag in Berlin an.

ROUNDUP/Kion wetzt Scharte aus: Großprojekte laufen wieder besser

FRANKFURT - Ein anziehendes Geschäft mit Systemlösungen hat dem Gabelstapler-Hersteller Kion einen versöhnlichen Jahresausklang beschert. Der MDax -Konzern erreichte seine Jahresziele, bei denen er im Herbst wegen einer Kundenzurückhaltung bei Logistik-Komplettlösungen hatte zurückrudern müssen. Die Aktionäre dürfen sich nun über eine höhere Dividende freuen.

ROUNDUP 2: Beiersdorf traut sich 2018 nur kleinere Sprünge zu

HAMBURG - Der Nivea-Hersteller Beiersdorf gibt sich nach einem Jahr mit Rekordzuwächsen zugeknöpft. 2018 werde die operative Marge lediglich stabil bleiben, wie der Konzern am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Umsatz dürfte ebenfalls weniger stark wachsen als noch im Vorjahr. Vorstandschef Stefan Heidenreich begründete dies mit "hanseatischer Zurückhaltung" und machte Hoffnung auf eine Anhebung im weiteren Jahresverlauf. Er sei sehr optimistisch, dass sich Beiersdorf am Ende doch besser entwickeln werde, sagte er. Bereits die ersten zwei Monate des neuen Jahres seien für den Konzern sehr gut verlaufen.

ROUNDUP: Daimler stellt mit Car2Go-Komplettübernahme Weichen für Fusion

STUTTGART - Nach BMW stellt nun auch Daimler eine wichtige Weiche für eine mögliche Fusion der beiden Carsharing-Anbieter Car2Go und DriveNow. Die Stuttgarter übernehmen die noch fehlenden 25 Prozent der Anteile an der Car2Go Europe GmbH von der Autovermietung Europcar und sind damit - sofern die Aufsichtsbehörden nichts dagegen haben - alleiniger Eigentümer. Zu den Fusions-Spekulationen, die seit Monaten kursieren, wollten sie am Donnerstag aber weiterhin keine Stellung nehmen. Auch BMW äußerte sich nicht.

ROUNDUP 2: Peugeot sieht erste Erfolge bei Opel-Sanierung

RUEIL-MALMAISON/RÜSSELSHEIM - Der kriselnde Autobauer Opel macht weiter Verluste, kommt aber unter seinem neuen Eigentümer PSA bei der Sanierung voran. "Wir haben bereits erste Ergebnisse erzielt", bilanzierte PSA-Konzernchef Carlos Tavares am Donnerstag in Rueil-Malmaison bei Paris. Die Fixkosten seien um 17 Prozent gesunken. Der als "Kostenkiller" geltende PSA-Chef machte deutlich, es könne noch "unpopuläre Entscheidungen" geben, die aber letztlich im Interesse der Opel-Beschäftigen seien. Ins Detail ging er dabei nicht.

IPO/ROUNDUP 2: Spotify reicht Antrag für Börsengang in New York ein

NEW YORK - Der weltgrößte Musikstreaming-Dienst Spotify macht mit seinem lange erwarteten Börsengang ernst. Aktien des schwedischen Unternehmens sollen unter dem Kürzel "SPOT" an der New York Stock Exchange gehandelt werden können, wie aus einem am Mittwoch bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Antrag hervorgeht. Damit nimmt einer der spannendsten Tech-Börsengänge seit Jahren Gestalt an.

Pfandbriefbank zahlt mehr Dividende trotz Gewinnrückgang

MÜNCHEN - Die Deutsche Pfandbriefbank verspricht ihren Aktionären eine höhere Gewinnbeteiligung. Schon für das vergangene Jahr sollen die Anteilseigner von der neuen Ausschüttungspolitik profitieren, indem Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 1,07 Euro vorschlagen nach 1,05 Euro für das Jahr 2016. Das teilte der Immobilienfinanzierer am Donnerstag in München mit.

Nach weltweiten Turbulenzen: Deutsche Börse verzeichnet besten Februar seit 2008

FRANKFURT - Der Kursrutsch an den Weltbörsen hat der Deutschen Börse im klassischen Wertpapier-Handelsgeschäft den besten Februar seit zehn Jahren beschert. Der Umsatz an den Kassamärkten sei mit 158,5 Milliarden Euro fast anderthalb mal so groß gewesen wie im gleichen Monat des Vorjahres, teilte der Börsenbetreiber am Donnerstag in Eschborn bei Frankfurt mit.

IPO: Deutsche Börse erwartet gutes Jahr für Börsengänge

FRANKFURT - Die Deutsche Börse erwartet in diesem Jahr auch wegen ihres Angebots für kleine und mittlere Unternehmen einen Schub für Börsengänge (Initial Public Offering/IPO). "Ich gehe von einer größeren einstelligen Zahl an Unternehmen aus, die wir in diesem Jahr in Scale begrüßen können und von einem kleineren zweistelligen Betrag IPOs insgesamt", sagte Vorstandsmitglied Hauke Stars am Donnerstag in Frankfurt. "Wenn es einigermaßen ruhig bleibt, gehe ich davon aus, dass wir ein gutes IPO-Jahr haben werden."

Continental baut Standort Frankfurt massiv aus

FRANKFURT - Der Automobilzulieferer Continental baut in Frankfurt kräftig aus. Bis zum Jahr 2022 soll der bestehende Standort im Stadtteil Rödelheim zum weltweiten Kompetenzzentrum für Fahrsicherheit sowie für assistiertes und autonomes Fahren weiterentwickelt werden, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Beck's-Brauer AB Inbev profitiert von höherem Absatz teurer Biere -Bosch übernimmt langjährigen Vertriebspartner aus Südafrika -Verkauf der insolventen Paracelsus-Gruppe möglicherweise im Sommer -EU-Gericht: Adidas kann seitliche Streifen am Schuh verteidigen -Diesel-Ängste: Handwerk zürnt der Autoindustrie -ROUNDUP: Sondertrag beschert Freenet Gewinnsprung - Ausblick enttäuscht -Volksbanken im Südwesten verdienen dank gesunkener Risikovorsorge mehr -ROUNDUP: Rheinmetall profitiert vom Geschäft mit der Automobilindustrie -Südafrikas Börse setzt Handel mit Steinhoff-Vorzugsaktien aus -OVG: Weiterhin keine WhatsApp-Daten deutscher Nutzer für Facebook -LBBW hakt düsteres Kapital SachsenLB ab: Jahresgewinn steigt kräftig -Messe Frankfurt gründet Tochter in Großbritannien -Chinesischer Konzern will österreichischen Strumpfhersteller Wolford kaufen -ROUNDUP: Schokoladenhersteller Hachez will Produktion nach Polen verlagern

