Die Nachfrage nach dem EUR ist in dieser Woche Verhalten und dennoch versuchte der EUR/USD eine Erholung zur 1,2170/75, nach dem es im Bereich der 1,2160 zu einer Bodenbildung kam. EUR/USD vor Powell und ISM geschwächt Abgesehen von den bullish Versuchen, bleibt das Paar in der 2. Wochenhälfte bearish und so kam es zu einem Test des neue Mehrwochentief ...

