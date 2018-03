Lauda-Königshofen - Zalando-Aktie: Kursabschlag ist noch kein Beinbruch - Aktienanalyse Der Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) bleibt auch im neuen Geschäftsjahr ganz auf Wachstumskurs und will seine Marktanteile durch höhere Investitionen weiter steigern, das geht aber zulasten der Rendite, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...