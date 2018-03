Unterföhring (ots) -



1. März 2018. Henning Baum kehrt in gleich zwei Produktionen zurück zu SAT.1: Am 30. März 2018, einen Tag nach Kinostart von "Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer" mit Henning Baum in einer der Hauptrollen, gewährt der Sender im zugehörigen SAT.1 Spezial einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer der aufwendigsten und teuersten Kinoproduktionen der deutschen Filmgeschichte. Dafür lässt das Format um 13:20 Uhr u.a. Lukas-Darsteller Henning Baum, Regisseur Dennis Gansel, Annette Frier sowie Christoph M. Herbst in Interviews zu Wort kommen. Nur wenige Wochen später schlüpft Baum im Zweiteiler "Der Staatsfeind" in die Rolle des rechtschaffenen Polizisten Robert Anger, der plötzlich zum meistgesuchten Verbrecher Deutschlands wird. Der spannende Thriller ist eine Produktion der H & V Entertainment GmbH. An Baums Seite spielen Franziska Weisz als seine Frau Rebecca, Natalia Rudziewicz als LKA-Beamtin Sabine Puttkammer und Max von Thun als Roberts Kumpel Miki Witt. Regie führt Felix Herzogenrath ("Gefangen im Paradies").



