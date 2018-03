Das Europaparlament hat einen neuen Sonderausschuss eingesetzt, der Geldwäsche- und Steuerskandale untersuchen soll. Es ist schon der vierte seiner Art.

Der Kampf gegen Steuerflucht und -Vermeidung, gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität lässt die EU nicht mehr los. Das Europaparlament setzte am heutigen Donnerstag erneut den mittlerweile vierten Sonderausschuss zu dem Thema ein. 2014 und 2015 hatten zwei Ausschüsse den sogenannten Luxleaks-Skandal untersucht. Dabei ging es um großzügige Steuervorteile für Konzerne wie Amazon, Ikea oder Apple nicht nur im Großherzogtum, sondern auch in den Niederlanden und in Irland.

2016 folgte ein Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers, durch die Steuerflucht in großem Umfang ans Licht gekommen war. Der neue Ausschuss soll sich nun mit den Paradise Papers befassen, die erneut zahlreiche Prominente ins Zwielicht brachten. "Wir lassen nicht locker, der Kampf des Europäischen Parlaments gegen Steuerflucht, Steuervermeidung und Geldwäsche geht weiter", sagte der SPD-Europaabgeordnete Peter Simon.

Für die 45 Ausschussmitglieder bleibt nach wie vor eine Menge zu tun. Zum einen wollen sie überprüfen, ob und was die EU bisher gegen Geldwäsche, illegale Steuerflucht und legale Steuervermeidung unternommen hat. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass gar nichts geschah.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager zwang Luxemburg, die Niederlande und Irland, nicht gezahlte Steuern bei Unternehmen wie Amazon oder Apple nachzufordern. Die Finanzbehörden der EU-Staaten informieren sich mittlerweile automatisch über steuerliche Sonderabsprachen ...

