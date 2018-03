Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Societe Generale auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Aktuelle Rechtsstreitigkeiten in den USA seien weiterhin eine Sorge der Investoren, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einer Investorenveranstaltung der Franzosen. Das Management der Bank habe eine Beilegung für das erste Halbjahr in Aussicht gestellt. Je nach Ausgestaltung könnte eine Einigung zum Kurstreiber werden./ag/tav/ajx Datum der Analyse: 01.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0095 2018-03-01/15:46

ISIN: FR0000130809