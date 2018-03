uhr.de AG: uhr.de AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital mit Volumen von EUR 125.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts

uhr.de AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital mit Volumen von EUR 125.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts

Zerbst, 01 März 2018

Die uhr.de AG beschließt die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital (2016/I) um 100.000 Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts zu einem Ausgabepreis von 1,25 Euro je Aktie, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats. Sämtliche Aktien sollen von einem strategischen Investor, welcher bereits über 30% der Aktien der Gesellschaft hält, gezeichnet und übernommen werden.

Durch die Ausgabe von 100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien wird das Grundkapital der Gesellschaft auf 1.125.00,00 Euro erhöht. Der uhr.de AG fließen 125.000,00 Euro zu.

Die uhr.de AG wird den Mittelzufluss für die strategische Neuausrichtung und weitere Entwicklungsaktivitäten nutzen. Geplant ist die Entwicklung einer neuen Software in einem Software as a Service (SaaS)-Modell, aus welchem sich Einnahmepotentiale aus Servicegebühren erschließen. Anschließend soll in den Vertrieb und Marketing investiert werden, um neue Kunden zu gewinnen und diese an diese disruptive Lösung heranzuführen. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung soll die Finanzierungsvereinbarung mit dem Investor aus Hong Kong vom 23.06.2017 (ad-hoc vom 23.06.2017) aufgelöst werden, da die potentiellen Investoren nicht an einer Kapitalerhöhung teilgenommen haben.

uhr.de AG, Coswiger Str. 12, 39261 Zerbst/Anhalt
Internet: www.uhr.de
ISIN: DE000A14KN47
WKN: A14KN4
Börsenkürzel: U1D

Sprache: Deutsch Unternehmen: uhr.de AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt Deutschland Telefon: +49 355 28890431 E-Mail: info@uhr.de Internet: www.uhr.de ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

