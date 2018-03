Zürich (ots) -



Bernhard Salzmann ist neuer Leiter Politik und Kommunikation des

Schweizerischen Baumeisterverbands SBV. Der 37-Jährige tritt die

Stelle in der Funktion eines Vizedirektors am 1. März 2018 an.

Zuletzt arbeitete Bernhard Salzmann während fünf Jahren als Leiter

Kommunikation und Redaktion beim Schweizerischen Gewerbeverband sgv.

Bereits Anfang Jahr hat Marc Aurel Hunziker als Vizedirektor und

Leiter Berufsbildung seine Arbeit in der Geschäftsleitung des

Schweizerischen Baumeisterverbands aufgenommen.



Bernhard Salzmann folgt als Leiter Politik und Kommunikation auf

Martin A. Senn, der den Schweizerischen Baumeisterverband SBV im

November 2017 verlassen hat. Die Baubranche steht angesichts der

Digitalisierung, veränderter Kundenbedürfnisse sowie hohem

Wettbewerbsdruck vor grossen Herausforderungen. «Wir sind froh, dass

wir mit Bernhard Salzmann einen Leiter Politik und Kommunikation

gefunden haben, mit dem wir die Interessen für eine starke

Bauwirtschaft klar adressieren und wirkungsvoll vertreten können»,

sagt Benedikt Koch, Direktor des Schweizerischen Baumeisterverbands.

Nach dem Studium in Geschichte, Journalistik und Staatsrecht an der

Universität Fribourg arbeitete Bernhard Salzmann für die

Schweizerische Post und später für den Schweizerischen Gewerbeverband

sgv, für den er als Kampagnenleiter auch grosse nationale

Abstimmungskampagnen führte.



Bereits am 1. Januar 2018 hat Marc Aurel Hunziker als Vizedirektor

die Leitung des Departements Berufsbildung beim Schweizerischen

Baumeisterverband übernommen. Marc Aurel Hunziker studierte

Geisteswissenschaften und Betriebswirtschaft. Beim Kanton Aargau war

er fast zehn Jahre in der Lehr- und Schulaufsicht engagiert, zuletzt

während fünf Jahren als Leiter des Bereichs Gewerbe, Industrie und

Technik. Der 38-Jährige kann auf einen grossen Erfahrungsschatz aus

seinen Tätigkeiten in Kommissionen der Schweizerischen

Berufsbildungsämterkonferenz und aus der Schweizerischen Bauschule

Aarau zurückgreifen. «Die Baubranche steht im Wandel. Damit die

nötigen und richtigen Fachkräfte ausgebildet werden können, braucht

es eine proaktive und professionelle Weiterentwicklung unserer

Berufe. Mit Marc Aurel Hunziker haben wir den richtigen Mann

gefunden, um diese Herausforderung anzupacken», freut sich

SBV-Direktor Benedikt Koch.



