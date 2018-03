London - Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert die mögliche Regulierung von Initial Coin Offerings (ICOs) in den Vereinigten Staaten und neue Gerüchte rund um die mysteriöse Identität des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto: Der Markt für Kryptowährungen reife und auch Regierungen und Aufsichtsbehörden schienen hinzuzulernen, wenn es darum gehe, mit unerwünschten Aspekten der Branche umzugehen: So greife etwa die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Berichten zufolge seit kurzem deutlich stärker durch.

