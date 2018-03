Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analyst Rochus Brauneiser sieht sich laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie in seiner positiven Einschätzung des Stahlhändlers bestätigt. Die Nachfrage nach Stahl sei gut und der Aussichten für die Preisentwicklung auch. Zudem kristallisiere sich bereits zusätzlich hoher Wert durch die neue Online-Plattform XOM heraus./tav/ck Datum der Analyse: 01.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0097 2018-03-01/16:03

ISIN: DE000KC01000