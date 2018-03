Köln (ots) - Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews - schon die Namen wecken Erinnerungen an durchlesene Nächte unter der Bettdecke und gruselige Stunden vor dem Kassettenrekorder. Seit mehr als 50 Jahren lösen die drei Freunde aus dem kalifornischen Rocky Beach als Die drei ??? einen mysteriösen Fall nach dem anderen. Fünf Jahrzehnte, in denen die Bücher, Hörspiele, Live-Tourneen und Theaterstücke um die beliebten Jungdetektive zum absoluten Kult geworden sind, der längst die nächste Generation erreicht hat.



Nun hat der Kölner Entertainment-Experte, die AWC AG, gemeinsam mit dem Stuttgarter KOSMOS Verlag, bei dem die Bücher der Die drei ??? seit fast 50 Jahren erscheinen, und Sony Music Entertainment / EUROPA ein ganz besonderes Erlebnis mit den drei Kultdetektiven entwickelt:



In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen MRB Escape Room GmbH eröffnet am 2. März 2018 in Köln der erste Standort mit vier verschiedenen Die drei ???-Escape Rooms, unter dem Namen Mission Rocky Beach.



Escape Rooms sind eine neue Form der Unterhaltung, die weltweit für Spannung und Begeisterung sorgt. Das Prinzip: Eine Spielgruppe von 2-6 Personen betritt einen Themenraum und muss in einer vorgegebenen Zeit einen Fall oder eine Mission lösen. Dazu suchen die Spieler gemeinsam nach Hinweisen und lösen knifflige Rätsel, um Schlüssel oder Kombinationen für Zahlenschlösser zu erhalten. Hier sind eine gute Kombinationsgabe, Teamwork und genaue Beobachtung gefragt - also echte Detektivfähigkeiten. In den neu entwickelten Die drei ???-Escape Rooms lösen die Spieler an der Seite der Kultdetektive spannende Fälle und sind mittendrin in Rocky Beach.



Für Fans der drei ???, Geheimnislüfter, Rätselnerds und Denkakrobaten jeden Alters stehen in der Premierenstadt Köln jeweils vier spezialgelagerte Fälle zur Auswahl, die eigens als Escape Rooms konzipiert und zusammen mit dem Die drei ???-Autor André Marx und den Sprechern der Hörspiele erschaffen wurden.



Infos und Buchung unter: www.dreifragezeichen-escaperooms.de



Pressekontakt:



AWC AG/ MRB Escape Rooms GmbH Christopher Owen Business Development/ Leitung: Mission Rocky Beach Hohenzollernring 22-24, Tel. +49 (0) 221/ 42301313 E-Mail: presse@mrb-escaperooms.de Internet: www.dreifragezeichen-escaperooms.de