Hamburg (ots) - Jessica Chastain ist einer der vielseitigsten Hollywood-Stars: Sie verkörperte eine toughe Lobbyistin in "Die Erfindung der Wahrheit", eine einsame, warmherzige Südstaaten-Schönheit in "The Help", und ab 8. März ist sie als Organisatorin geheimer Pokerrunden in "Molly's Game" im Kino zu sehen, ein Film als Ode an eine starke Frau. Im Interview mit dem Lufthansa Magazin (März-Ausgabe) spricht die 40-Jährige auch über Hollywood-Gagen: "Viele Top-Schauspieler werden unverhältnismäßig gut entlohnt. Mein Stiefvater ist Feuerwehrmann, mein Bruder in der Armee - Menschen, die buchstäblich ihr Leben riskieren, um andere zu schützen. Da herrscht ein großes Ungleichgewicht."



Auf die Frage, ob sie bereits Rollen abgelehnt hat, weil ihre Gage deutlich niedriger sein sollte als die des männlichen Co-Stars, sagt Chastain: "Mir geht es nie ums Geld. Es geht um das Prinzip, und das gilt für jede Industrie. Es gilt auch für die Kellnerin, die drei Dollar die Stunde verdient, während ihr männlicher Kollege zehn Dollar bekommt. Das ist nicht okay, warum sollte das jemand unterstützen? Es geht darum, zu fragen, warum Frauen in unserer Gesellschaft weniger wertgeschätzt werden als Männer."



"Es ist gefährlich zu glauben, was in Hollywood passiert, sei losgelöst von der Gesellschaft", sagt Chastain zur aktuellen Debatte um die Position der Frauen im Filmgeschäft. "Die aktuellen Fälle von Machtmissbrauch bekommen nur deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil sie sich in Hollywood ereignen - Schauspielerinnen und Schauspieler sind häufig in den Medien. Aber Frauen und Männer in jedem Business leiden darunter." Wie oder wann sollten wir also mit der Lösung beginnen? "Ein großartiger Zeitpunkt ist jetzt! Viele Menschen teilen ihre Erfahrungen miteinander. Soziale Medien sind fantastisch, sie geben jedem eine Plattform. Darin liegt die Macht der Geschlossenheit, und es ist noch lange nicht zu Ende!"



