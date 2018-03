Unternehmen können im Ansehen potenzieller Bewerbern enorm steigen, wenn sie in allen digitalen Kanälen gut aufgestellt sind. Das zeigt eindrücklich eine Studie unter Studierenden.

Unternehmen, die in Sichtbarkeit und gute Handhabung ihrer Bewerbungsplattformen investieren, können in der Gunst der Bewerber enorm steigen. Das zeigt die Auswertung einer Umfrage von fast 2600 Studentinnen und Studenten in Deutschland zu ihren Erwartungen an digitale Bewerberkanäle. Durch die höheren Erwartungen seitens der Bewerber steigt gleichzeitig der Druck auf Unternehmen, sich beim Recruiting etwas einfallen zu lassen.

Das schwedische Forschungsunternehmen Potentialpark hat die Studie weltweit durchgeführt; aus den in Deutschland erhobenen Daten wurden die bewerberfreundlichsten Arbeitgeber hierzulande ermittelt. An der Spitze hat sich seit dem vergangenen Jahr wenig verändert: Der Medizintechnikhersteller Fresenius aus Bad Homburg bleibt Nummer 1, gefolgt von der Deutschen Telekom. Der Industriekonzern und Stahlhersteller Thyssenkrupp tauscht den dritten Rang mit dem Wirtschaftsprüfungsdienstleister Deloitte aus Düsseldorf, der im Gegenzug auf Platz 5 rutscht. Position 4 nimmt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young aus Frankfurt ein.

Interessant wird das Ranking auf den etwas weiter hinten liegenden Plätzen. Hier zeigt sich, welchen Aufstieg Unternehmen aus Bewerbersicht hinlegen können, wenn sie ihre Bewerberkanäle digitaler und attraktiver gestalten. Der Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Gigant Price Waterhouse Coopers (PwC) ist um 27 Ränge auf Platz 9 aufgestiegen. Das Beratungsunternehmen Capgemini Deutschland steigt um 56 Ränge auf Platz 11. Der Handelskonzern Otto landet auf Platz 12 (vorher 20). In die Top 25 sind auch die Techniker Krankenkasse (Verbesserung um 76 Positionen), Tüv Nord ...

Den vollständigen Artikel lesen ...