Zwei Mega-Börsengänge retten die deutsche IPO-Bilanz. Mittelständler und Start-ups machen aber weiterhin einen großen Bogen um die Börse.

Die Medizintechnik-Tochter von Siemens und die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank werden in diesem Jahr die Bilanz bei den deutschen Börsengängen retten. Healthineers und DWS stehen beide für milliardenschwere Initial Public Offerings, abgekürzt IPO. Allerdings verstellen die beiden Großereignisse den Blick auf den breiteren Markt - und da sieht es nach wie vor mau aus.

Zwar beschwören Politiker und Lobbyisten am Finanzplatz Frankfurt immer wieder die Bedeutung der Aktie für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge, der große Run auf das Börsenparkett bleibt 2018 aber voraussichtlich aus.

Wenn die Kursschwankungen nicht zu heftig ausfallen, dann sollte es in diesem Jahr "eine kleine zweistellige Zahl an Börsengängen geben", prognostizierte Hauke Stars, Vorstandsmitglied der Deutschen Börse, am Donnerstag in Frankfurt. Gegenüber dem Vorjahr mit seinen elf IPOs wäre das kein großer Fortschritt, zuletzt hatte es 2006 und 2007 mit 72 beziehungsweise 44 IPOs deutliche mehr Neuzugänge auf dem Kurszettel gegeben. Die Angst vor steigenden Zinsen sorgt seit Wochen für Verunsicherung an den Börsen, was sich negativ auf die Emissionspläne der Unternehmen auswirken dürfte.

Deutschland gehöre seit Jahren im internationalen Vergleich zu den Schlusslichtern bei IPOs, sagte Christine Bortenlänger, Vorstand beim Deutschen Aktieninstitut (DAI). Laut einer Studie des DAI zusammen mit Bankpartnern ...

