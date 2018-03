Neben der Entwicklung des Angebots bleibt auch die jüngste Kursstärke des amerikanischen Dollar ein Belastungsfaktor für die Ölpreise.

Die Ölpreise sind am Donnerstag den dritten Tag in Folge gefallen. Nordseeöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich je um gut ein Prozent auf rund 64 beziehungsweise 61 Dollar je Barrel (159 Liter). Händler in London verwiesen auf die jüngsten Erhebungen des US-Energieministeriums (EIA) zu der steigenden US-Produktion und den Lagerbeständen. "Die Daten zeigen, dass der Trend in den USA wieder nach oben geht", sagte ein Händler.

In der vergangenen Woche ...

