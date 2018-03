FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Talfahrt am Donnerstagnachmittag beschleunigt. Sowohl der Dax als auch der MDax der mittelgroßen Werte und der TecDax der Technologiewerte fielen auf ihre jeweiligen Tagestiefs und büßten zwischenzeitlich jeweils mehr als 2 Prozent ein. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor zuletzt mehr als 1 Prozent.

Investoren fürchteten derzeit, dass der neue US-Notenbankchef Jerome Powell angesichts der gut laufenden Konjunktur den Leitzins in diesem Jahr schneller als gedacht anheben könnte. In diesem Fall könnten Anleihen gegenüber Aktien an Attraktivität gewinnen. Insofern gaben die Kurse an der tonangebenden Wall Street weiter nach, was auch die Aktien diesseits des Atlantiks tiefer ins Minus drückte./la/jha/

