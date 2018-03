Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf-Chef Stefan Heidenreich hat am Donnerstag Spekulationen etwas den Wind aus den Segeln gekommen, er werde vorzeitig aus seinem bis Ende nächsten Jahres gültigen Vertrag ausscheiden.

"Ich habe einen Vertrag bis Ende 2019, und wir hier bei Beiersdorf sind bekannt dafür, dass wir unseren Vertrag erfüllen", sagte Heidenreich in einer Analystenkonferenz am Tage der Veröffentlichung der Jahreszahlen und des Geschäftsberichts für 2017.

"Mike und ich werden uns in diesem Jahr zusammensetzen", sagte Heidenreich. Er und Aufsichtsratsmitglied Michael Herz hätten eine "gute Beziehung" zueinander. Herz vertritt im Aufsichtsrat die Mehrheitseigentümer von Beiersdorf, die Familie Herz, denen über die Maxingvest AG 51 Prozent an dem Konsumgüterkonzern gehören. Der Familie gehört über Maxingvest auch 100 Prozent an Tchibo.

"Wir werden die vergangenen sechs bis sieben Jahre Revue passieren lassen, uns eine Meinung dazu bilden, was kommen wird und dann gemeinsam eine Entscheidung fällen", sagte Heidenreich. "Ich bin derzeit relativ entspannt."

Angesichts diverser Presseberichte hatten mehrere Investoren Klarheit darüber haben wollen, ob es an der Spitze des traditionsreichen Hamburger Unternehmens kurzfristig einen Wechsel geben wird.

Finanzchef Jesper Andersen bestätigte den Analysten sowie wenige Stunden zuvor den Journalisten, dass er mit Ende seines Vertrages Ende Juni das Unternehmen verlassen wird.

"Es war meine Entscheidung, getrieben durch das Bestreben andere Karrierechancen außerhalb von Beiersdorf zu verfolgen", sagte Andersen.

Die Analysten von Morgan Stanley hatten gesagt, sie würden bei einem "signifikanten Wechsel" im Management ihre Investmentthesen für Beiersdorf neu bewerten. Nach Auffassung der Analysten haben sowohl der CEO als auch der CFO frischen Wind in Form von "neuen Ideen und neuen Qualifikationen" ins Unternehmen gebracht und sind instrumental für Beiersdorfs signifikante Verbesserungen bei Effizienz und somit Profitabilität.

Heidenreich sagte auch, die Geschäfte seien für Beiersdorf im Januar und Februar gut angelaufen, dass Beiersdorf regelmäßig den eigenen Ausblick übertroffen habe und gegebenenfalls die Guidance erhöhen werde, wie im vergangenen Jahr geschehen. Analysten hatten den konservativen Ausblick kritisiert.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2018 09:43 ET (14:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.