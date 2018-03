Nach dem Absturz der Kryptowährungen im Januar sieht es jetzt nach einer Bodenbildung und einer Stabilisierung beim Bitcoin aus, zumindest aktuell. Wie lange das noch anhält und welche anderen Krypto-Alternativen jetzt noch interessant sind, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Timo Emden von Emden Research, weshalb es nach wie vor sehr risikoreich ist in Kryptowährungen zu investieren und welche Rolle die Regulierung in naher Zukunft spielt.