Immer weniger Start-ups auf die traditionellen Strategien der Geldbeschaffung, so auch Spotify. Die Firmen arbeiten ungerne mit Banken zusammen.

Von jeher pflegen Silicon Valley und die Wall Street ein angespanntes Verhältnis. Die Westküste spricht gern von großen Ideen und noch größerem Wachstum. Die Börsianer weiter östlich blicken skeptisch auf die Kennzahlen. Beide Lager argwöhnen, das jeweils andere sei schlecht beraten.

Alphabet, Amazon oder Facebook wären nie zu den mächtigsten Unternehmen der Welt aufgestiegen, hätten sie nicht auf Wachstum statt Rendite gesetzt, glaubt die Westküste. Börsianer verweisen im Gegenzug auf völlig überbewertete Börsengänge wie zuletzt das Wall Street-Debüt von Facebook-Rivalen Snap.

Start-ups setzen deshalb zunehmend alles daran, sich von den üblichen Gepflogenheiten der Wall Street zu emanzipieren. Das aktuellste Beispiel dafür liefert Musikplattform Spotify. Der schwedische Konzern geht den ungewöhnlichen Weg einer Direktplatzierung und verzichtet damit auf das übliche Preisbildungsverfahren. Die Investmentbanken bleiben draußen.

Spotify spart sich die Provisionen, die sonst bei zwischen fünf und sieben Prozent des Emissionsvolumens liegen und normalerweise an das Bankenkonsortium gehen. Es nimmt in Kauf, die Banken zu verprellen und spekuliert darauf, die Aktionäre auch so zu überzeugen.

Vergesst die Börsengänge!, ruft Gründer Daniel Ek den Investoren zu. Einiges könnte dafür sprechen, dass die neue Strategie aufgeht. Dass jeder Anleger für sich entscheiden muss, wie hoch er die Aktie bewertet, entspricht zudem der libertären Ideologie ...

