Rund eine Million Wohnungen wurden in den vergangenen vier Jahren gebaut - zu wenig. Bis 2021 sollen 1,5 Millionen dazukommen. Die Branche stellt jetzt Forderungen.

Die Bau- und Immobilienbranche sieht schon jetzt das Ziel von 1,5 Millionen Wohnungen bis 2021 in Gefahr und fordert mehr Bauland und zusätzliche Anreize für Bauherren und Unternehmen. Nötig sei eine "große Koalition" von Bund, Ländern und Kommunen für eine nationale Offensive, sagte Mieterbund-Chef Lukas Siebenkotten am Donnerstag bei einem Branchengipfel des Verbändebündnisses Wohnungsbau in Berlin.

Der Chef der Industriegewerkschaft BAU, Robert Feiger, forderte mehr Bauland, das die öffentliche Hand vergünstigt zur Verfügung stellen müsse. "Seit 1995 sind die Baulandpreise in Deutschland um rund 170 Prozent gestiegen", sagte er.

Auf der Wunschliste der Branche steht zudem eine Erhöhung der steuerlichen Abschreibungen ...

