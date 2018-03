FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Dialog Semiconductor haben am Donnerstagnachmittag ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne wieder komplett eingebüßt. Nachdem der Chiphersteller und Apple-Zulieferer noch am Mittwoch mit seinem Ausblick Hoffnungen geweckt hatte, überwog unter den Investoren nun wieder die Vorsicht: Die Papiere sackten am TecDax-Ende um 6,88 Prozent auf 24,77 Euro ab.

Auch einige Analysten äußerten sich skeptisch. Trotz des positiven Ausblicks für 2018 überwiege doch das Risiko, dass der Großkunde Apple bald einen Teil der Produktion von iPhone-Chips ins eigene Haus hole, schrieb der Experte Sebastien Sztabowicz von Kepler Cheuvreux. Analyst Robin Brass von der Privatbank Hauck & Aufhäuser merkte zudem kritisch an, dass die Profitabilität im Schlussquartal von Einmaleffekten angetrieben worden sei./la/jha/

