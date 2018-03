Mainz (ots) - Woche 09/18 Freitag, 02.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



15.20 ZDF-History Berühmte Tote der Geschichte Deutschland 2016



16.05 ZDFzeit Die Verbrechen der Befreier Amerikas dunkle Geheimnisse im Zweiten Weltkrieg Deutschland/USA 2015



16.50 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015



17.20 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017



18.05 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011



18.50 Dead Man Talking - Die Hinrichtung des Gary Gilmore



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.20 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016



3.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017



3.45 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



4.30 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011







