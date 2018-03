Berlin (ots) - Der Deutsche Exzellenzpreis wurde vom Deutschen Institut für Servicequalität und dem DUB-Unternehmermagazin verliehen um herausragende Leistungen in der Deutschen Wirtschaft zu würdigen. Schirmherr ist Wirtschafts- und Arbeitsminister a.D. Wolfgang Clement.



AllyouneedFresh gewinnt den Deutschen Exzellenzpreis in der Kategorie "Strategie und Transformation".



AllyouneedFresh wurde besonders gewürdigt für neue Konzepte im Lebensmittelhandel in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels. Die Nahversorgung auf dem Land, wo die Dichte der Supermärkte immer weiter abnimmt, steht vor großen Herausforderungen. Hier stellt AllyouneedFresh, gemeinsam mit der Deutschen Post DHL Group, die allgemeine Versorgung an jede Wohnungstür sicher. Im urbanen Raum werden neue Lebenskonzepte und Aufteilungen zwischen Arbeit und Familie unterstützt, AllyouneedFresh lässt sich flexibel in jedes neue Lebenskonzept integrieren und bietet dabei ein breites Angebot von konventionellen, über Bio-Produkte, bis hin zu Bio-Fachhandelssortimenten.



Jens Drubel, Gründer und Geschäftsführer von AllyouneedFresh: "Die Verleihung des Exzellenzpreises im Bereich Strategie und Transformation freut uns besonders, da unser integraler Ansatz 'Alles was wir tun, soll einen positiven Nutzwert für die Gesellschaft erzeugen' in besonderer Weise ausgezeichnet wird."



Der Exzellenzpreis wurde AllyouneedFresh in Frankfurt im Rahmen der Exzellenz-Gala verliehen.



