Der Euro hat sich heute, am Donnerstag im späten europäischen Handel mit etwas schwächeren Notierungen gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,2170 US-Dollar.Im Fokus standen am Nachmittag vor allem die präsentierten US-Konjunkturnachrichten. In den USA sind die Einkommen der privaten Haushalte im Jänner stärker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...