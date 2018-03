Samsung weitet sein Portfolio für das Radiologiesegment aus und stellt überarbeitete Ultraschallsysteme, digitale Radiografie- und verbundene Software- und Servicelösungen vor



Wien (ots/PRNewswire) - Samsung Electronics, führender Anbieter von medizinischen Bildgebungstechnologien, präsentiert auf dem European Congress of Radiology (ECR), der in dieser Woche im Austria Centre Vienna stattfindet, seine neuesten Medizingeräte zur diagnostischen Bildgebung.



An Stand Nr. 508 (Expo. X5) führt Samsung Medizingeräte vor, die auf der "AccE"-Strategie (Access, Accuracy and Efficiency) basieren. Ziel der Strategie ist es, die Branche durch die Einbettung von Innovationen in den physischen Zugang zu verändern, um eine bedarfsgerechte Patientenversorgung zu jedem Zeitpunkt möglich zu machen. Darüber hinaus möchte Samsung mithilfe von erweiterten Algorithmen die Diagnosegenauigkeit verbessern und durch fortschrittliche und eigens entwickelte Anzeige-, UX- und Informationsmanagementtechnologien für mehr Effizienz sorgen.



"Samsung hat sich dem medizinischen Fortschritt im Bereich Diagnoselösungen und Patientenversorgung verschrieben. Wir werden auch weiterhin optimierte medizinische Ausrüstung für Healthcare-Anbieter entwickeln, indem wir beim Erreichen von Zugang, Genauigkeit und Effizienz - also Access, Accuracy und Efficiency - unsere Kernwerte kombinieren", erklärt Dongsoo Jun, Präsident des Bereichs Health & Medical Equipment Business bei Samsung Electronics und CEO von Samsung Medison.



Mit seinen Ultraschallgeräten konnte Samsung bereits große Fortschritte in Geburtshilfe und Gynäkologie erzielen. Das Unternehmen möchte sein Portfolio jetzt auf das Radiologiesegment ausweiten. Beim ECR 2018 wird Samsung aktualisierte Ultraschallsysteme vorstellen, darunter:



- RS85, Samsungs fortschrittliches Premium-Ultraschallsystem für die Radiologie, das medizinischem und radiologischem Fachpersonal eine bessere Bildqualität und mehr Benutzerfreundlichkeit bietet. Das RS85 ist mit der MV-Flow-Technologie, die den Blutstrom im mikrovaskulären System detektiert, und mit S-Shearwave Imaging ausgestattet, das durch Quantifizierung der Gewebeelastizität neue Indikatoren für die klinische Diagnose liefert. Die S-Fusion-Funktion weitet die Analyse vom Abdomen auf die Prostata aus und ermöglicht darüber hinaus die Koordination und gleichzeitige komparative Analyse von Bildern aus anderen bildgebenden Verfahren wie MRT und CT, um eine schnelle und einfache Biopsie zu gewährleisten. - HS70A with Prime ist das High-end-Ultraschallsystem, das für allgemeine Ultraschall-Bildgebungsszenarien entwickelt wurde - von der Routineuntersuchung bis zu komplexen Verfahren. Es verfügt über Arterial Analysis, das Gefäßveränderungen erkennt und Messwerte wie Steifheit liefert. Die zusätzlichen Funktionen S-Shearwave und Realistic Vue sorgen für eine noch bessere Bildqualität.



Daneben wird Samsung digitale Radiografielösungen vorstellen, die die Dosis für Patienten managen und die Anforderungen der Healthcare-Anbieter erfüllen. Dazu gehören:



- GC85A, das herausragende Bilder liefert, die die Diagnosesicherheit verbessern, und mit Technologien wie S-Detector und S-Align ausgestattet ist. Das Gerät nutzt die Low Dose-Technologie für zusätzliche Patientensicherheit. Das GC85A mit der neuen Bildgebungs-Engine S-Vue 3.02, mit dem die Dosis bei Brustuntersuchungen von Erwachsenen um 50 % reduziert werden kann, wurde erst vor Kurzem von der US-amerikanischen FDA genehmigt. - GM85, eine kompaktere Version des ursprünglichen GM85, wird ebenfalls vorgestellt. Trotz geringerem Gewicht bietet es dieselbe erweiterte Mobilität und schlanken Workflows wie das Original. Mit seinen innovativen Bildgebungsfunktionen ermöglicht das GM85 eine erweiterte Patientenversorgung.



In der Beyond Experience Zone erfahren Besucher mehr darüber, wie Samsung Radiologen mithilfe unterschiedlicher Softwaretechnologien wie SimGrid, Bone Suppression und Dose Reduction bei der Diagnose unterstützt. Neben der exzellenten medizinischen Ausstattung bietet Samsung eine Low Dows Campaign Zone, in der Healthcare-Anbieter beim Low Dose Quiz erleben, wie niedrig die Bestrahlungsdosis des CG85A im Vergleich zur realen Bestrahlung ist.



NeuroLogica, die Tochtergesellschaft von Samsung Electronics, präsentiert ihr innovatives mobiles CT OmniTom®, das eine Reihe von Verbesserungen aus dem preisgekrönten CereTom® CT-Scanner von Samsung enthält. OmniTom® ist ideal für Kranialverfahren und liefert hochwertige und kontrastmittelfreie CT-, CT-Angiografie- und CT-Perfusionsscans. Die Kombination aus kurzer Scan-Dauer, ultrakleinem Fußabdruck und sofortiger Bildanzeige macht OmniTom® zu einem unverzichtbaren Tool für die Echtzeitdatenerfassung schwer kranker Patienten. Außerdem präsentiert Samsung sein Spektral-CT mit Photonenzähldetektor (PCD), die nächste Generation in der CT-Technologie.



Auch einen Prototypen des Extremitäten-MRTs von Samsung, der die Branche sehr wahrscheinlich revolutionieren wird, können Besucher bestaunen. Das Gerät optimiert nicht nur Kosten und Platzeffizienz, sondern auch den Patientenkomfort, da für die Untersuchung von Extremitätenbereichen wie den Armen oder Beinen nicht mehr der ganze Körper in das MRT-Gerät eingefahren werden muss.



Neben der Präsentation seines umfangreichen Portfolios aus Healthcare-Lösungen hält Samsung im Laufe der Woche beim ECR zwei Satellitensymposien ab. Dabei geht es um wichtige Trends und Fragen zu Ultraschall-Bildgebungs- und digitalen Radiografietechnologien.



Weitere Informationen zur Healthcare-Abteilung von Samsung, dessen Tochtergesellschaften und Produkten finden Sie unter https://www.samsunghealthcare.com/.



