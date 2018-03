Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Hochwertige Domizile, alle handverlesen und ausgezeichnet, alle mit außergewöhnlichem Charakter und einzigartigem Charme - dafür steht Charming Hideaways.



Das neue Ferienhausportal von Marketingfachmann Marc-Norman Pfuhl und IT-Experte Henner Hucker bietet exklusive Häuser und Appartements, die den Urlaub zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. "Unser Ziel ist es, einer gehobenen Zielgruppe mit hohen Ansprüchen, eine Plattform zu bieten, auf der sie deutschlandweit garantiert nur Unterkünfte finden, die ihren Erwartungen genügen", erläutert Geschäftsführer Marc-Norman Pfuhl das Konzept. Um dies gewährleisten zu können, werden die Unterkünfte anhand von vier Kriterien - Lage, Einrichtung, Ausstattung und Architektur - bewertet und selektiert, bevor sie in das hochwertige Portfolio aufgenommen werden. Objekte, die den Qualitätsansprüchen nicht genügen, werden konsequent abgelehnt. Alle Unterkünfte haben dabei eines gemeinsam: Sie überzeugen mit dem gewissen Extra und werden höchsten Ansprüchen an Qualität und Geschmack gerecht. Vom gemütlichen Reetdachhaus oder dem außergewöhnlichen Wasserturm bis hin zur luxuriösen Villa oder dem stilvollen Designhaus - das Portfolio von Charming Hideaways besticht durch Vielfalt. Das eigens entwickelte Siegel gilt als Ausdruck der Exklusivität und dient Urlaubsgästen als Orientierung und Hauseigentümern als Auszeichnung sowie Werbemittel. Weitere Informationen, inklusive Tipps und Empfehlungen zu allen deutschen Urlaubsregionen finden Interessierte direkt auf der Webseite unter www.charming-hideaways.de



Über Charming Hideaways:



Handverlesene und individuelle Urlaubsdomizile mit dem gewissen Extra - deutschlandweit. Charming Hideaways bietet außergewöhnlichen Ferienhäusern und besonderen Appartements ein neuartiges Portal. Für eine inspirierende Suche und einen traumhaften Urlaub. Weitere Informationen unter www.charming-hideaways.de.



OTS: Charming Hideaways UG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129769.rss2



Pressekontakt: Menyesch Public Relations GmbH Mascha Günther und Coralie Mexner E-Mail: charming-hideaways@m-pr.de, Tel: +49 40 36 98 63-0 Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg