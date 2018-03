Daimler eilt von Rekord zu Rekord, Vorstandschef Dieter Zetsche ist lässig wie nie. Doch jetzt gefährden Innovationsschwächen, Abgasermittler und ein chinesischer Milliardär das Lebenswerk des Top-Pop-Managers.

Wo er auch hinkommt, es bildet sich eine Schlange. "Ich will auch eins", rufen die Groupies, und Dieter Zetsche wirkt weiß Gott nicht so, als ob ihm der Rummel zur Last fallen würde. Er gibt nur zu gerne den Top-Pop-Manager. Egal, ob Azubi oder Kunde, stets lächelt der Daimler-Chef geduldig in die Handykameras und wartet, bis auch der letzte Fan ein Selfie mit Dieter geknipst hat, dem lässigsten Automanager der Welt.

Anders als bei vielen Kollegen ist die Lockerheit nicht aufgesetzt. Wenn Zetsche auftritt, in Jeans und Turnschuhen, das dunkelblaue Sakko überm Hemd, an dem oft ein kleiner Mercedes-Stern glänzt, wird das Publikum bestens unterhalten. Der Konzernlenker lässt dann etwa sein LinkedIn-Profil auf eine Leinwand projizieren und macht sich über das Karrierenetzwerk lustig, weil es ausgerechnet ihm einen Job als Motorrad-Verkäufer bei BMW vorgeschlagen hat.

Zetsche ist charismatisch - und so erfahren und erfolgreich, dass er sich Selbstironie leisten kann. Er hat vor zwölf Jahren einen angeschlagenen Autokonzern übernommen und Daimler wieder zu einer Marke von Weltrang geformt. Sein Stern strahlt hell wie nie. Früher als geplant hat Daimler die globale Spitze der Premiumautobauer zurückerobert. Die Fabriken produzieren am Anschlag. Das Geschäft brummt. Der Umsatz (164 Milliarden Euro) und die Dividende (3,65 Euro pro Aktie) liegen auf Rekordniveau, das Konzernergebnis (10,9 Milliarden Euro) und die Zahl der verkauften Autos (2,4 Millionen) sind zuletzt deutlich gestiegen. Spitze ist auch Zetsches Gehalt. 8,6 Millionen Euro kassiert der Mann mit dem grauen Riesenschnauzer für 2017 - eine Million Euro mehr als im Vorjahr. Auch seine Angestellten profitieren vom Boom "beim Daimler". Gerade erst erhielt jeder Mitarbeiter eine Prämie von 5700 Euro.

Zetsche, 64, steht im Zenit seiner Karriere - und merkwürdig: Ausgerechnet jetzt fallen Schatten auf seinen Erfolg. Daimler wird wegen der mutmaßlichen Beteiligung an einem Lkw-Kartell von Kunden auf Schadensersatz verklagt. Womöglich gab es auch in der Pkw-Sparte Verstöße gegen das Kartellrecht; Daimler hat bei der Kartellbehörde der EU einen Antrag auf Kronzeugenregelung gestellt. Schlimmer noch: Behörden aus dem In- und Ausland liegen Indizien für einen möglichen Abgasbetrug bei Daimler vor. Die Ermittler sind Zetsche näher auf den Fersen, als ihm lieb ist. In der Vorstandsetage, so ist zu hören, steigt die Nervosität.

Zumal das Bundesverwaltungsgericht gerade den Weg frei gemacht hat für Fahrverbote von Dieselautos. Daimler muss deshalb womöglich Autos mit effizienter Abgasreinigung nachrüsten, pro Fahrzeug dürfte das laut ADAC zwischen 1400 und 3300 Euro kosten. Zetsche hat das bisher energisch abgelehnt. Die Entwicklung eines sicheren Systems dauere bis zu drei Jahre. Die Leistung der Autos würde sinken, ihr Verbrauch steigen. Zudem könnten sie danach Fehler aufweisen, die Haftung dafür sei ungeklärt.

Und als wäre das alles noch nicht genug, muss Zetsche seit einigen Tagen auch noch eine weitere Baustelle beackern: Mit dem Autobauer Geely ist quasi über Nacht ein chinesischer Investor zum größten Einzelaktionär bei Daimler aufgestiegen. Geely hält knapp zehn Prozent der Anteile - und scheint nicht wirklich willkommen in Stuttgart. Schließlich hat Daimler bereits andere Partner in China, die der Konzern nicht vergrätzen will. Außerdem will Geely Zetsche stärker in die Elektromobilität drängen, als es dem Dieselfan lieb ist. Für einen, der als Über-Manager gefeiert wird, muss sich das wie eine Ohrfeige anfühlen.

Und so scheint Zetsche in diesen Wochen um sein Erbe, sein Lebenswerk zu kämpfen - und um seinen Platz in der Daimler-Geschichte. Seine Vorgänger haben Trümmer hinterlassen. Edzard Reuter rüstete in den Achtzigerjahren den schwäbischen Autobauer zum Auto-Luftfahrt-Elektro-Militär-Konzern auf. Nachfolger Jürgen Schrempp hielt das für groben Unfug, verkaufte wieder alles, träumte vom Weltautokonzern, übernahm US-Hersteller Chrysler sowie Beteiligungen an Mitsubishi und Hyundai - und verbrannte dabei Milliarden.

Zetsche hat den Scherbenhaufen nicht nur zusammengekehrt, sondern auch mit Kostendisziplin und attraktiven Autos die Grundlage für immer neue Verkaufsrekorde gelegt. Und er verfolgt große Pläne: Gemeinsam mit Finanzchef Bodo Uebber will er den Konzern aufspalten. Unter einer Holding sollen die Geschäftsfelder Financial Services, Mercedes-Benz Cars & Vans sowie Daimler Trucks & Buses mehr unternehmerische Freiheit erhalten. Schon 2019 könnte die Hauptversammlung den Plan abnicken.

Hat auch Daimler manipuliert?

Der Konzern strahlt Zuversicht aus. Am Standort Sindelfingen wuseln Bauarbeiter, fahren Schutttransporter, blockieren rot-weiße Warnbaken die Werksstraßen - Zetsche investiert dort 2,1 Milliarden Euro, unter anderem in die "Factory 56", in die "modernste Automobilproduktion der Welt", so Daimler. Pkws und Elektrofahrzeuge der Ober- und Luxusklasse sowie Robo-Taxis sollen hier in einigen Jahren automatisch vom Band zur Verladestation fahren. Für das Projekt lässt Zetsche 700.000 Kubikmeter Erde bewegen und 6400 Tonnen Stahl verbauen, fast so viel wie beim Pariser Eiffelturm. Als Architekt eines stabilen und zukunftsfähigen Konzerns will der Daimler-Lenker Ende 2019 seinen Hut nehmen.

Amtliche Anhörung eingegangen

Wenn er nur nicht bis zum Hals, ja eher schon bis zum Schnauzbart, im Abgasnebel stecken würde. Läuft es ganz schlecht für Zetsche, könnte ein Dieselskandal sogar zu seinem frühzeitigen Abgang führen. Erwiesene Manipulationen würden all seinen Ruhm zunichte machen und das Unternehmen in eine schwere Krise stürzen.

Bislang haben deutsche Behörden noch kein Fahrzeug von Daimler von Amts wegen zurückgerufen, das Unternehmen hat sich auf freiwillige Serviceaktionen beschränkt. Doch nun hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Daimler eine amtliche Anhörung geschickt, die Vorstufe für einen möglichen Bescheid, der Daimler zum Rückruf eines Transporters zwingen könnte. Ob es so kommt, entscheidet sich in einem achtstöckigen Bürogebäude in Flensburg. In Großbuchstaben prangt der Namenszug des Amts über der braun-grauen Eingangspforte. Im Innern lagert in meterlangen Regalen mit Hängeregistern die lebhafte Geschichte des automobilen Wirtschaftswunderlands. Lange galten die rund 1000 Beamten hier als zahm und industriefreundlich. Doch das KBA hat aufgerüstet, holt verdächtige Autos ins Testlabor, lässt Schadstoffe messen.

So geschehen beim Transporter Vito. Dessen Dieselabgase, so der Verdacht, soll Daimler im Betrieb auf der Straße nicht ausreichend gereinigt haben. Um die Abgase weitgehend von Stickoxiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...