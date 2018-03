Peter Altmaier soll dem Wirtschaftsministerium zu neuem Glanz verhelfen. Doch nicht jeder in der derzeitigen Führungsetage sieht sich in der Tradition von Ludwig Erhard.

Die Ansage von Kanzlerin Angela Merkel auf dem CDU-Bundesparteitag war eindeutig. Das Bundeswirtschaftsministerium soll das Kraftzentrum der sozialen Marktwirtschaft werden. Wenn der designierte Wirtschaftsminister Peter Altmaier in zwei Wochen in das SPD-geführte Haus einziehen sollte, findet er in den Führungsetagen nicht unbedingt überzeugte Marktwirtschaftler vor.

Vor allem der frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und sein Staatssekretär Matthias Machnig haben daraus ein rotes Haus mit einem grünen Staatssekretär gemacht, der Spitzenpolitikern aus der CDU die Zornesröte ins Gesicht treibt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte jüngst im Interview mit dem Handelsblatt, den grünen Staatssekretär Wolfgang Baake auszuwechseln. "Er hat die Energiepolitik ideologisch aufgeladen. Wir müssen die Energiewende aber für die Menschen verträglich und ohne Strukturbrüche umsetzen", forderte er.

Die Grundsatzabteilung, die sich lange Zeit als ordnungspolitische Elite in der Tradition von Ludwig Erhard verstand, ist in den letzten vier Jahren verkümmert. Symbolhaft für diesen Abstieg wurde sie in eine Außenstelle nach Berlin ...

