München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie



- Neue Projekte bei den Reimanns - Sendetermin: Montag, 05. März 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Manus heißgeliebter Bus fährt immer noch nicht und das ausgerechnet in der Hauptsaison. Konny versucht alles um die fahrende Boutique wieder in Gang zu bringen. Einziger Lichtblick: Der Umzug von Sohnemann Jason nach Hawaii. Zudem kommt ein altes Thema wieder zur Sprache...



Heimwerker-König Konny ist ratlos: Verzweifelt versucht er, Manus Bus, den sie zur fahrenden Kinderklamotten-Boutique umgebaut hat, wieder zum Laufen zu bringen. Selbst nach stundenlanger Tüftelarbeit ist das Problem noch nicht gelöst und das ausgerechnet in der Hauptsaison. Manu bekommt so viele Anfragen, dass sie vor kurzem sogar eine Näherin eingestellt hat. Doch ohne Bus, auch kein Markt.



Konny und Manu sind aus dem Häuschen. Bald steht der Umzug von Sohn Jason und seiner Familie nach Hawaii an. Vor allem Manu kann es kaum erwarten, Kinder und Enkel endlich wieder bei sich zu haben. Doch als Jason dringend mit seinen Eltern telefonieren möchte, haben die Reimanns eine böse Vorahnung...



Ein altes Thema kommt wieder zur Sprache. Kumpel Bernd hatte Konny vor einiger Zeit vorgeschlagen, vier Wochen lang ein Wohnmobil zu testen und zwar in den entlegensten Ecken von Australien. Nun könnten die Reimanns nach Deutschland düsen, um das 230-PS-Mobil zu testen.



"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Montag, 05. März 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":



Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sind Konny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O'ahu ein neues Konny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de



RTL II Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de