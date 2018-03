Der Spitzenkandidat der populistischen Bewegung 5 Sterne gibt sich im italienischen Wahlkampf moderat. Doch der Plan für einen Euro-Austritt ist noch nicht vom Tisch.

Luigi Di Maio lässt nichts unversucht vor den Wahlen in Italien an diesem Sonntag: Er sprach vor Studenten in Harvard, mit Unternehmern im reichen Norden und flog vor einem Monat extra in die Londoner City. Dort stellte er seine Bewegung 5 Sterne den Investoren und Analysten vor.

Er werde dafür sorgen, die faulen Kredite in den Büchern der italienischen Banken schneller abzubauen, sagte er im kleinen Kreis. Dafür wolle Di Maio "byzantinische" Gesetze abschaffen und das Justizsystem straffen. Außerdem sollten Richter und die Finanzpolizei die Notenbank überwachen, um ihr das gleiche Schicksal wie den italienischen Banken zur Bankenkrise zu ersparen. Details ließ er aus bei seinem Programm.

Die 5 Sterne haben eine große Chance, als stärkste Partei aus den Wahlen hervorzugehen. In den letzten Umfragen vor zwei Wochen - seitdem dürfen keine mehr veröffentlicht werden - lagen sie mit rund 28 Prozent an erster Stelle vor der Regierungspartei PD mit rund 22 und Berlusconis Forza Italia mit 16 Prozent.

Doch damit ist der 31-Jährige aus dem Hinterland von Neapel, dessen Vater einst Kandidat für die Rechtsextremen war, noch nicht Regierungschef. Nach dem neuen Wahlgesetz wird es keine der Parteien zu einer absoluten Mehrheit von 40 Prozent schaffen. Die Folge: langwierige Koalitionsverhandlungen. Am Ende entscheidet der Staatspräsident, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung gibt. "Die 5 Sterne werden es vermutlich nicht sein", meinen die Experten der Schweizer Bank UBS.

Alle Parteien überbieten sich vor der Wahl mit Versprechungen, die zumeist nicht gegengerechnet sind. An Di Maios Besuch in der Londoner City kann man exemplarisch ablesen, wie die 5 Sterne Politik und Wahlkampf machen - ganz nach den Regeln einer populistischen Partei: In Italien wiederholt Di Maio in jeder Talkshow, dass sie ...

