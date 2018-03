Wien (ots/PRNewswire) - National Decision Support Company (NDSC) Europe und die European Society of Radiology (ESR) haben heute ein neues ESR iGuide Webportal gestartet, das den Zugang zu den Leitlinien für die Zuweisung für bildgebende Verfahren der ESR über die vertrauenswürdige klinische Entscheidungshilfeplattform von NDSC erweitert. Das unabhängige Portal ist ein Onlinewerkzeug, das eine evidenzbasierte Bildgebungsführung in zwei benutzerfreundlichen Optionen für den Arbeitsablauf bietet. Bis zum 30. September 2018 ist das Portal für alle Einzelanwender kostenlos zugänglich.



"Als vertrauenswürdiger Partner der ESR ist der Start dieses Portals ein Meilenstein in der Mission von NDSC, einfachen Zugang zu evidenzbasierte Leitlinien für die Zuweisung zu ermöglichen. Dieses Werkzeug richtet sich insbesondere an zuweisende Ärzte und deren Patienten, für die ein elektronischer Arbeitsablauf mit integrierter Entscheidungshilfe nicht in Frage kommt. Auch ohne diese IT-Infrastruktur sollten Patienten überall mit einem qualitativ hochwertigen diagnostischen Gesundheitsdienst versorgt werden", erläutert Marcel Wassink, Geschäftsführer von NDSC Europe. "Das Portal macht das NDSC-Portfolio als großartigen Service für ESR-Mitglieder, als nützliches Werkzeug für einzelne Fachkräfte im Gesundheitswesen, aber auch als Bildungsressource vielseitiger."



Innerhalb der Europäischen Union hat die Einhaltung der Richtlinie über die grundlegenden Sicherheitsnormen (2013/59/EURATOM) nur einen Monat nach Ablauf der Umsetzungsfrist entsprechende Priorität. Die Richtlinie weist alle Mitgliedstaaten an, dafür zu sorgen, dass Zuweisungsleitlinien für die medizinische Bildgebung den Zuweisern zur Verfügung stehen.



"Das ESR iGuide Portal bietet zwar nicht alle Vorteile einer integrierten Entscheidungshilfe, es ist aber der einfachste Weg für Gesundheitsorganisationen oder sogar ganze Länder, um allen Ärzten innerhalb ihres Netzwerks den Zugang zu Leitlinien zu ermöglichen", erklärt Wassink. "Damit bietet das Portal eine Lösung für den einfachen Zugang zu Leitlinien überall dort, wo eine Integration in elektronische Zuweisungsarbeitsabläufe nicht möglich ist."



Ab dem Start am 1. März steht das ESR iGuide Portal allen registrierten Einzelanwendern sechs Monate lang kostenlos zur Verfügung. Ab dem 1. Oktober können sich Einzelanwender für EUR 7 pro Monat anmelden, um weiterhin auf die vollständigen ESR-Leitlinien zugreifen zu können. Der Zugang zum Portal bleibt für die Mitgliederradiologen der ESR kostenlos. Gesundheitsdienstleister, medizinische Fachgesellschaften und andere Organisationen haben die Möglichkeit, institutionelle Lizenzen von NDSC zu erhalten, und insbesondere im Rahmen der Einhaltung von Vorschriften können nationale Lizenzen an nationale Behörden oder benannte Vertretungsorgane oder -gesellschaften vergeben werden.



"NDSC ist stolz darauf, innovative Lösungen für aktuelle Probleme in der klinischen Praxis anzubieten, die sich positiv auf die Patientenversorgung auswirken werden", schließt Wassink. CDS funktioniert am besten als integrierte Lösung, die in ein definiertes organisatorisches Umfeld eingebettet ist, aber das ist nur einer der vielen verschiedenen Bereiche, in denen die Gesundheitsversorgung bereitgestellt wird, und er umfasst nicht alle Angehörigen der Gesundheitsberufe und ihre Patienten. "Das Portal wurde mit Blick auf diese Bereiche und für Situationen gestartet, in denen die Einführung von EMR- und Auftragseingabesystemen nicht so weit fortgeschritten ist. Alles, was Sie für den Zugang zum Portal mit allen ESR-Leitlinien benötigen, ist ein Computer und eine Internetverbindung."



Informationen zu NDSC Europe



National Decision Support Company (NDSC) Europe ist eine Niederlassung der National Decision Support Company, eines US-amerikanischen Softwareunternehmens und eines der Marktführer bei Entscheidungshilfelösungen für die medizinische Bildgebung. Die CareSelect Imaging-Lösung von NDSC, die auf der Entscheidungshilfelösung ACR Select aufbaut, die in Zusammenarbeit mit dem American College of Radiology unter Verwendung der bewährten ACR Appropriateness Criteria® entwickelt wurde, erweitert das Spektrum der Kriterien für die Entscheidungshilfe bei der Bildgebung und erweitert die Bereitstellungsplattform um neue Kernfunktionen. NDSC Europe ist exklusiver Vertriebshändler der Leitlinien für die Zuweisung für bildgebende Verfahren der European Society of Radiology und bietet die technische Plattform für ESR iGuide und Unterstützung für die Bereitstellung der neuesten Leitlinien für die Zuweisung für bildgebende Verfahren im Rahmen des Arbeitsablaufs im Gesundheitswesen.



Pressekontakt: NDSC Europe GmbH Hr. Florian Demuth +43 664 314 8434 fdemuth@nationaldecisionsupport.com www.esriguide.org @ESRiGuide