Siltronic - Outperformer in Konsolidierungsphase

Mit einem Kursplus von rund 180 Prozent gehörte Siltronic im vergangenen Jahr zu den absoluten Outperformern am deutschen Aktienmarkt. Doch seit November 2017 stecken die Aktien in einer Konsolidierung fest.

Deutliche Steigerung der Geschäftszahlen

Siltronic stellt sogenannte Siliziumwafer her. Dabei handelt es sich um dünne Siliziumscheiben, die zum Beispiel in Smartphones eingesetzt werden und das wichtigste Vorprodukt der Halbleiterindustrie sind. Zuletzt war die Nachfrage nach den Siliziumwafern deutlich größer als die Produktionskapazitäten, wovon auch Siltronic profitierte.

Im Geschäftsjahr 2017 konnte Siltronic nach den vorläufigen Zahlen Umsatz und operativen Gewinn deutlich steigern. Der Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 1,177 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte von 146,0 Millionen Euro auf 353,0 Millionen Euro zu, während sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) gegenüber 2016 von 27,0 Millionen Euro auf 236 Millionen Euro vervielfachte.

Günstig bewertet

Trotz der guten Kursperformance im vergangenen Jahr ist Siltronic auf Basis der Analystenschätzungen weiter günstig bewertet. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der Schätzungen für 2018 nur bei 11 und für die kommenden Jahre sogar noch niedriger. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich die optimistischen Prognosen tatsächlich bewahrheiten. Siltronic warnte jedenfalls mit den vorläufigen Zahlen für 2017 vor negativen Effekten durch den starken Euro. So sollen Währungseffekte 2018 mit 100 Millionen Euro im Umsatz und 60 Millionen Euro im EBITDA zu Buche schlagen.

Charttechnischer Ausblick: Siltronic



Widerstandsmarken: 123,28/143,01 EUR

Unterstützungsmarken: 107,99/105,74 EUR

Die Anteilsscheine des Herstellers von Wafern aus Reinstsilizium haben eine beeindruckende Kursrally hinter sich: Seit dem Zwischentief vom Sommer 2016 haben sich die Aktien bis zum Januar 2018 zwischenzeitlich mehr als verzehnfacht.

Nach einer Doppeltop-Formation im Bereich 143 EUR befindet sich die Aktie nun in einer technischen (Abwärtskorrektur). Der erste Abwärtsschub Ende Januar endete knapp oberhalb von 110,00 EUR und wird aktuell korrigiert. Diese technische Korrektur findet aktuell Widerstand im Bereich des EMA50 im Tageschart (aktuell bei 123,28 EUR).

So lange dieses Level nicht per Tagesschlusskurs überwunden werden kann ist in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell mit einer Ausweitung der technischen Korrektur in den Bereich des EMA200 (105 bis 107 EUR) zu rechnen. Dort bieten sich dann unter Umständen wieder mittelfristige Einstiegschancen auf der Longseite aus charttechnischer Sicht.

Siltronics in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.05.2017 - 01.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siltronics in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.06.2015 - 01.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

Discount Call Optionsschein

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis Cap (obere Kursgrenze) in EUR

finaler Bewertungstag Siltronic HW9766 16,19 90,00 110,00 13.06.2018 Siltronic HW976A 4,93 130,00 150,00 13.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.03.2018; 15:21 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End auf die Aktie von Siltronic für Spekulationen, dass sich die Aktie aufwärts (Bull) beziehungsweise abwärts (Bear) entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis (KO) in EUR

Hebel finaler Bewertungstag Siltronic (Bear) HW9X4T 1,01 129,62 14,82 Open Ende Siltronic (Bull) HX0BHH 2,19 114,50 15,44 13.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.03.2018; 15:21 Uhr

