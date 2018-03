RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Opel-Eigner PSA hat in die Fertigung von Benzinmotoren investiert und sieht sich deshalb für eine Diesel-Krise gerüstet. "Ja, es gibt einen Diesel-Zusammenbruch", sagte PSA-Konzernchef Carlos Tavares am Donnerstag in Rueil-Malmaison bei Paris bei der Vorlage der Jahreszahlen. "Die gesamten Investitionsentscheidungen zum Erhöhen der Kapazität unserer Benzinmotoren wurden in den vergangenen 18 Monaten getroffen." Tavares fügte hinzu: "Ist es einfach? Nein. Es ist die Hölle." PSA hatte im vergangenen Jahr den kriselnden Autobauer Opel übernommen.

Tavares ging nicht im Detail auf das Diesel-Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts ein. Dieses hatte am Dienstag entschieden, dass Kommunen Straßen oder Gebiete für Dieselautos sperren dürfen./cb/DP/jha

