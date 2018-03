Zürich - Die neuen Schulungsangebote und Zertifizierungen aus dem Programm Dell EMC Proven Professional unterstützen Unternehmen bei der Weiterbildung von IT-Mitarbeitern und helfen ihnen, die IT-Modernisierung und die digitale Transformation schneller voranzutreiben. Der "Dell EMC Certified Master - Enterprise Architect" als höchste Stufe richtet sich an IT-Fachkräfte mit umfassenden und tiefgreifenden Kenntnissen. Weitere Zertifikate können IT-Mitarbeiter in den Bereichen konvergente Infrastrukturen, Multi-Cloud-Umgebungen und IT-Sicherheit erwerben.

Dell EMC stellt neue Zertifizierungen vor, mit denen IT-Mitarbeiter ihre Fachkompetenz und ihr Know-how bestätigen und nachweisen können. Die neuen Testate sind Teil des Zertifizierungsprogramms Dell EMC Proven Professional, das Know-how in Schlüsselbereichen bestätigt, die für die IT-Modernisierung und die digitale Transformation eine entscheidende Rolle spielen.

Die Modernisierung der IT-Infrastruktur als Voraussetzung der digitalen Transformation erfordert eine neue Art des IT-Betriebs und erfordert in einigen Fällen völlig neue Rollen in der IT-Organisation. Eine aktuelle Studie von Dell Technologies zeigt, dass unzureichende Fähigkeiten und Fachkenntnisse zu den drei größten Hindernissen gehören, die den digitalen Fortschritt bremsen. Mit den neuen "Proven Professional"-Zertifizierungen von Dell EMC können Einzelpersonen und Unternehmen das Wissen und die Fähigkeiten aufbauen und validieren, die für die IT-Modernisierung erforderlich sind. Unternehmen sind damit in der Lage, Kosten sowie Komplexität zu reduzieren und das Wachstum zu steigern.

Formelles und informelles Lernen sowie praktische Erfahrungen sind die besten Möglichkeiten, sich auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Die branchenweit anerkannten Zertifizierungen von Dell EMC, die bislang weltweit mehr als 150.000 Mal ausgestellt wurden, ermöglichen es IT-Mitarbeitern, ihre Fähigkeiten nachzuweisen. Unternehmen wiederum profitieren von der Möglichkeit, IT-Fachkräfte fit für die Zukunft machen. Die neuen Zertifizierungen im Überblick:

Dell EMC Certified Master - Enterprise Architect ist die höchste Zertifizierung. Diese neue Masterstufe erfordert ein breites und tiefreichendes IT-Know-how und Erfahrung als Enterprise-Architekt. ...

