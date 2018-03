Winterthur - Die AXA Winterthur heisst ab sofort nur noch AXA. Mit der damit verbundenen Repositionierung und einem neuen Markenauftritt will die AXA noch näher an ihre Kunden rücken und menschlicher, einfacher werden. Als eine moderne Versicherung für eine moderne Gesellschaft.

Die AXA Winterthur hat heute den Logowechsel am Hauptsitz in Winterthur vollzogen und heisst damit ab sofort auch in der Schweiz offiziell AXA. Gemeinsam mit der neuen Gebäudebeschriftung präsentiert sich der Markenauftritt des Versicherers im neuen Kleid: Durch frische Farben, einer einfacheren Sprache und einem modernen Erscheinungsbild will die AXA eine emotionale Bindung zu ihren Kunden schaffen und bei jedem Kontakt zu einem einzigartigen Kundenerlebnis beitragen. «Wir müssen die Chancen der heutigen Zeit nutzen und uns gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden weiterentwickeln - weg vom kühlen Versicherungsimage, hin zu einer einfachen, menschlichen und modernen Versicherung für eine moderne Gesellschaft», erklärt Fabrizio Petrillo, CEO der AXA.

Starkes Zeichen der Transformation

Die Vision der AXA ist es, ihren ...

