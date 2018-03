Liebe Trader,

Wertpapiere des US-Paketzustellers Fedex erlebten in den letzten Monaten einen wahren Höhenflug und stellten ein Rekordhoch bei 274,66 US-Dollar auf. Mitte Januar setzte eine scharfe Korrektur bis auf ein Niveau von 226,20 US-Dollar ein und somit zurück auf den EMA 200. Anschließend wurde der Abverkauf exakt bis zum 61,8 % Fibonacci-Retrecement auf der Oberseite korrigiert, nach einem Zwischenhoch von 255,92 US-Dollar ging es aber recht schnell wieder abwärts. Dabei zeigt sich die jüngste Erholungsbewegung als klassische Bärenflagge und dürfte somit einer Auflösung zur Unterseite unterlegen. Das erlaubt es Investoren, kurzfristig auf weiter fallende Kurse zu setzen und eine entsprechende Rendite zu erzielen.

Short-Chance:

Die zwei Verlusttage in Folge deuten auf eine baldige Auflösung der bärische Flagge hin und können Korrekturpotenzial zunächst bis 240,00 US-Dollar freisetzen. Darunter ist mit einem erneuten Test der 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 228,31 US-Dollar zu rechnen und kann entsprechend für ein Short-Investment herangezogen werden. Ein Stop sollte nicht fehlen, ist aber noch oberhalb der Wochenhochs von 255,92 US-Dollar angesetzt werden. Eine leichte Aufhellung des Chartbildes würde sich hingegen erst oberhalb der Verlustbegrenzung ergeben, in diesem Fall stünde möglicherweise ein Rücklauf zurück an die Rekordstände von 274,66 US-Dollar bevor.

Einstieg per Market-Sell-Order: 246,41 US-Dollar

Kursziel: 240,00 / 228,31 US-Dollar

Stopp: > 14,40 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,40 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Fedex Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 246,41 US-Dollar; 15:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

