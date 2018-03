Brüssel - Zum Abschluss der Westbalkanreise von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben sich heute (Donnerstag) die Staats- und Regierungschefs der sechs Westbalkanstaaten auf Einladung des bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow in Sofia getroffen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

