Ab dem 12. März können die Anträge bei der Abwicklungsstelle OeMAG eingereicht werden. Insgesamt 15 Millionen Euro stehen für die Förderung von Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern zur Verfügung. Die Richtlinie mit den Vorgaben ist nun auch veröffentlicht.Am Donnerstag ist die Förderrichtlinie für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher 2018 offiziell in Kraft getreten. Damit steht nun fest, wie die erste bundesweite Speicherförderung in Österreich ausgestaltet wird. Die Förderung über einen Investitionszuschuss für Phtovoltaik-Anlagen und Stromspeicher startet offiziell am 12. März. Dann können ...

