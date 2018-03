New York (ots/PRNewswire) -



Prodapt Solutions, ein weltweit führender Dienstleister im Bereich IT, Produkte, Netzwerke und Betriebsabläufe, der das vertikale Segment der Digital Service Provider (DSP) bedient, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im dritten Jahr in Folge im Deloitte Tech Fast50 India erscheint. Diese bedeutende Errungenschaft ist dem starken kumulativen Wachstum in den vergangenen drei Jahren zu verdanken.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160125/325471LOGO )



Harsha Kumar, President von Prodapt, würdigt den gezielten Fokus von Prodapt auf den Telekommunikationssektor sowie seinen kundenorientierten Ansatz, der zu diesem Erfolg geführt hat. "Wir freuen uns jedes Mal über die Auszeichnung mit dem Deloitte-Preis und fühlen uns geehrt. Dieser Erfolg ist auf die drei Stützpfeiler unseres Wertesystems zurückzuführen: Spitzenleistung bei der Erfüllung, solide Kundenbeziehungen sowie Branchenkenntnis. Wir werden weiterhin in den Ausbau unseres Leistungsspektrums im Bereich der New-Gen-Technologien investieren, mit dem Besten der Branche zusammenarbeiten und unsere Kunden mit erstklassigen Lösungen versorgen", fügte Harsha hinzu.



"Die Erweiterung des Kundenstamms, um über drei Jahre ein so starkes Wachstum zu erreichen, spricht Bände über die Qualität der Produkte und Dienstleistungen und den Führungsstil einer Organisation", sagte Rajiv Sundar, Partner bei Deloitte India. "Prodapt hat gezeigt, dass es aus Wachstum ein nachhaltiges Gut machen kann."



Informationen zu Prodapt



Prodapt Solutions ist ein weltweit führender Dienstleister im Bereich IT, Produkte, Netzwerke und Betriebsabläufe und bedient das vertikale Segment der Digital Service Provider (DSP). Zahlreiche führende DSP arbeiten mit Prodapt zusammen, um ihren Geschäftserfolg zu verbessern und ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Prodapt ist in Chennai angesiedelt und betreibt Vertriebszentren in Nordamerika, Europa, Indien und Afrika. Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 und CMMI Level 3 zertifiziert. Prodapt gehört zur Jhaver Group, ein 120 Jahre alter Mischkonzern, und beschäftigt an mehr als 64 Standorten weltweit über 16.500 Mitarbeiter.



Informationen zum Programm Deloitte Technology Fast50 India



Das im Jahr 2005 ins Leben gerufene Programm "Technology Fast50 India", das in diesem Jahr sein 13. Jubiläum feiert, wird von Deloitte Touché Tohmatsu India LLP (DTTILLP) geleitet und ist Teil eines wirklich integrierten Asien-Pazifik-Programms, das die am schnellsten wachsenden und dynamischsten Technologieunternehmen (öffentliche und private Unternehmen) in Indien auszeichnet und alle Bereiche der Technik - vom Internet über die Biotechnologie, Medizin und Wissenschaft bis hin zu Computern und Hardware - umfasst. Das Programm zeichnet die am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Indien auf Grundlage ihres prozentualen Umsatzwachstums in den zurückliegenden drei Geschäftsjahren aus.



OTS: Prodapt Solutions newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122207 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122207.rss2



Pressekontakt: für Medien: Raghavendra MG E-Mail: raghavendra.mg@prodapt.com Tel.: +(91)-9677040468