Die Behörden wussten schon vor Weihnachten von dem Angriff. Sie wollten die Angriffsmuster analysieren. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Über ein halbes Jahr lang haben Hacker das besonders gesicherte Netzwerk des Bundes ausspioniert. Nach der Enthüllung des Angriffs stellen nicht nur die zuständigen Bundestagsabgeordneten drängende Fragen.

Sind Daten abgeflossen? In welcher Größenordnung muss man sich das vorstellen?Ja, die Hacker haben nach Informationen aus Sicherheitskreisen Daten erbeutet. Die Experten gehen aber davon aus, dass nicht riesige Datenbestände heruntergeladen wurden, sondern gezielt nach Informationen gesucht wurde, ohne großen Datenverkehr zu erzeugen. Bei Datenmengen in der Größenordnung des Bundestag-Hacks aus dem Jahr 2015 (rund 16 Gigabyte) hätten auch die Schutzsysteme des Bundesnetzes Alarm geschlagen.

Welche Stellen und Ministerien sind betroffen?So genau ist das nicht bekannt. Im Mittelpunkt des Interesses sollen aber Informationen aus dem Außenministerium gestanden haben. Auch das Verteidigungsministerium war betroffen - aber wohl nur in geringerem Maße.

Was genau wollten die Angreifer erreichen - wie groß ist der Schaden?Die im Informationsverbund Berlin-Bonn ausgetauschten Daten sind sensibel und dürften ausländische Regierung stark interessieren, etwa die Pläne der Bundesregierung zum weiteren Vorgehen in der Ukraine-Krise. Offen ist aber, was die Hacker ...

