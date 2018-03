USA: Industriestimmung steigt auf den höchsten Stand seit Mai 2004

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Februar überraschend stark aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sei um 1,7 Punkte auf 60,8 Zähler gestiegen, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Mai 2004. Bankvolkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 58,7 Punkte gerechnet.

USA: Bauausgaben stagnieren

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im Januar nicht vom Fleck gekommen. Auf Monatssicht stagnierten die Ausgaben, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Allerdings wurde der deutliche Anstieg im Vormonat nach oben korrigiert. Nach neuen Daten ergibt sich ein Zuwachs um 0,8 Prozent anstatt um 0,7 Prozent.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen fast auf 50-Jahres-Tief

WASHINGTON - Der Arbeitsmarkt in den USA entwickelt sich immer besser. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Mit 210 000 Anträgen wurde das geringste Niveau seit Ende 1969 erreicht. Im Wochenvergleich ergibt sich ein Rückgang um 10 000 Anträge, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

USA: Einkommen steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Einkommen der privaten Haushalte im Januar stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Die Konsumausgaben der Haushalte stiegen zum Vormonat um 0,2 Prozent. Dies war so erwartet worden.

Eurozone: Industriestimmung trübt sich weiter ein

LONDON - In der Eurozone wachsen beim konjunkturellen Aufschwung die Bäume nicht in den Himmel. Im Februar hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben das zweite Mal in Folge eingetrübt. Der vom britischen Forschungsinstitut Markt erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel auf 58,6 Punkte, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Im Januar hatte der Indexwert noch bei 59,6 Punkten gelegen, nachdem er im Dezember ein Rekordhoch bei 60,6 Punkten erreicht hatte.

London lenkt im Streit um Rechte von EU-Bürgern teilweise ein

LONDON/BRÜSSEL - Die britische Regierung hat im Streit mit Brüssel um die Rechte von EU-Bürgern während einer Brexit-Übergangsphase teilweise eingelenkt. Das geht aus einem Papier des Brexit-Ministeriums hervor. Demnach sollen Einwanderer aus der EU, die während der geplanten Übergangsphase nach dem März 2019 nach Großbritannien kommen, ein Bleiberecht erwerben können. Das hatte die britische Premierministerin Theresa May bis vor Kurzem noch abgelehnt.

China: 'Caixin'-Stimmungsindikator legt überraschend leicht zu

PEKING - Die Stimmung in den Chefetagen mittlerer und privater chinesischer Unternehmen ist so gut wie seit sechs Monaten nicht. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" stieg nach Angaben vom Donnerstag im Februar überraschend auf 51,6 Punkte. Im Januar hatte der wichtige Frühindikator für die Konjunktur der zweitgrößte Volkswirtschaft bei 51,5 Punkten gelegen. Experten hatten für Februar eigentlich einen Rückgang erwartet.

ROUNDUP: Deutsche Wirtschaft erwartet Aufschwung des Russland-Geschäfts

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft rechnet 2018 trotz der Sanktionen wegen der Ukraine-Krise mit einem deutlichen Aufschwung des Russland-Geschäfts. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage unter 141 in Russland engagierten Unternehmen prognostizierten mehr als drei Viertel eine positive Entwicklung der dortigen Wirtschaft. Knapp zwei Drittel beurteilten zudem die Entwicklung des Geschäftsklimas seit Anfang 2017 positiv.

ROUNDUP: Steinmeier würdigt Reformen in Portugal - Gespräche über Europa

LISSABON - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs in Portugal die Reformanstrengungen des Landes nach der Finanzkrise gewürdigt. In einem Interview der Tageszeitungen "Diário de Notícias" und "Jornal de Notícias" sagte er: "Die Portugiesen haben mit der Unterstützung ihrer europäischen Partner diese Krise überwunden. Das ist ein enormer Erfolg und ich habe großen Respekt vor den Leistungen der Menschen in Ihrem Land."

ROUNDUP: EU grundsätzlich einig bei neuen Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping

BRÜSSEL - Millionen entsandte Arbeitnehmer in Europa sollen besser vor Sozial- und Lohndumping geschützt werden. Nach monatelangen Verhandlungen erzielten Unterhändler des Europäischen Parlaments, der einzelnen EU-Länder und der EU-Kommission in der Nacht zum Donnerstag eine Grundsatzeinigung. Sozialkommissarin Marianne Thyssen sprach von einem Durchbruch und einem ausgewogenen Kompromiss. Zentraler Punkt sei das Prinzip: gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit am selben Ort.

Großbritannien: Industriestimmung trübt sich weniger als erwartet ein

LONDON - Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen hat sich im Februar weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sei um 0,1 Punkte auf 55,2 Zähler gefallen, teilte das britische Forschungsunternehmen Markit am Donnerstag in London mit. Er fällt damit auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten. Es ist der dritte Rückgang des Indikators in Folge. Volkswirte hatten allerdings einen stärkeren Rückgang auf 55,0 Punkte erwartet.

Eurozone: Arbeitslosigkeit verharrt auf tiefstem Stand seit über neun Jahren

LUXEMBURG - Der robuste Aufschwung in der Eurozone zeigt auch am Arbeitsmarkt immer stärker Wirkung. Im Januar habe die Arbeitslosenquote 8,6 Prozent betragen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Niedriger war die Arbeitslosenquote zuletzt im Dezember 2008.

Chinas Nachfrage treibt deutsche Elektro-Exporte auf Rekord

FRANKFURT - Vor allem dank der starken Nachfrage aus China sind die Exporte der deutschen Elektrobranche 2017 auf einen Höchstwert gestiegen. Die Ausfuhren der hiesigen Schlüsselindustrie kletterten um 9,6 Prozent auf ein Volumen von 199,5 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Dies sei bereits der vierte Rekord bei den Exporten in Folge.

Spanien: Hohes Wirtschaftswachstum setzt sich fort

MADRID - Das hohe Wirtschaftswachstum der spanischen Wirtschaft hat sich Ende 2017 wie erwartet fortgesetzt. Im vierten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen, teilte das Statistikamt des Landes am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung in Madrid mit. Damit wurde eine erste Schätzung für das Wachstum der Monate Oktober bis Dezember bestätigt. Bereits im dritten Quartal hatte die spanische Wirtschaft um 0,7 Prozent zugelegt.

Schweiz: Wirtschaft wächst weiter robust

ZÜRICH - Die Schweizer Wirtschaft ist Ende 2017 weiter robust gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten nur ein Wachstum um 0,5 Prozent erwartet, nachdem das BIP im dritten Quartal um 0,7 Prozent zugelegt hatte.

Indien will Vermögen von Wirtschaftskriminellen bei Flucht einziehen

NEU DELHI - Indien will mit einem neuen Gesetz mutmaßlichen Wirtschaftskriminellen die Flucht außer Landes erschweren. Das Kabinett in Neu Delhi verabschiedete am Donnerstag einen Gesetzentwurf, nach dem Behörden das komplette Vermögen eines Verdächtigen beschlagnahmen können, wenn er das Land verlassen hat und sich weigert, in Indien vor Gericht zu erscheinen. Das Gesetz muss noch vom Parlament beschlossen werden.

Nach zwei Jahren Rezession: Brasiliens Wirtschaft wächst wieder

BRASÍLIA - Nach zwei Jahren in der Rezession wächst Brasiliens Wirtschaft wieder. Das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas legte im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 6,6 Billionen Reais (rund 1700 Mrd Euro) zu, wie die Statistikbehörde am Donnerstag mitteilte. Vor allem die Landwirtschaft wuchs kräftig.

