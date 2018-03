Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Donnerstag im Späthandel einheitlich im Plus gezeigt. Auch der Euro-Bund-Future konnte etwas Terrain gewinnen. Am Markt wurde auf die schwächelnden Aktienmärkte als Unterstützungsfaktor verwiesen.Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückten heute die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. ...

