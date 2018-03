Solarenergie spielte in Frankreich lange eine untergeordnete Rolle, jetzt will das Land aufholen. Finanzielle Anreize wie beispielsweise Steuererleichterungen für Eigenverbraucher sollen die Nutzung vorantreiben. In Pilotprojekten, zu denen das Projekt Solenbat im Elsass gehört, werden dafür Vorgehensweisen erarbeitet.

Sieben Partner aus Industrie, Wissenschaft und Gesellschaft sind an Solenbat beteiligt; 4 Mio.?€ für die energietechnische Ausstattung und die Entwicklung eines Simulationstools durch die Universität Straßburg stellten die Region und das französische Äquivalent der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Bpifrance, zur Verfügung. Als Demonstrationsobjekte wurden zwei kleine Wohnhäuser, ein Bestandgebäude und ein Neubau, sowie zwei Bürogebäude, ebenfalls ein Alt- und ein Neubau, ausgewählt.

Die Ausgangslage

Eines der Demonstrationsobjekte ist das neue Bürogebäude von Socomec am Unternehmensstandort in Benfeld nahe Straßburg (Bild?1). Die Immobilie wurde mit knapp 2300?m² für etwa 180 Mitarbeiter geplant und als Niedrigenergiegebäude nach der französischen Norm RT 2012 ausgeführt. Unter anderem wurde es mit einer Wärmedämmung und einer Verschattungslösung ausgestattet, die von einer Wetterstation gesteuert wird. Im Inneren sorgt ein LED-Beleuchtungssystem für niedrigen Energieverbrauch. Es stützt sich auf Anwesenheitssensoren und berücksichtigt für die Regulierung der Helligkeit das Tageslicht. Heizung und Kühlung erfolgen mittels einer reversiblen Grundwasser-Wärmepumpe, zusätzlich werden im Sommer nachts automatisch die Fenster geöffnet, um die Räume zu kühlen.

Schritt 1: Verbrauch analysieren und optimieren

Nach der Fertigstellung des Gebäudes Mitte 2014 sollte der Energieverbrauch ermittelt und Verbrauchsoptimierungen umgesetzt sein, damit eine Photovoltaik-Anlage passend dimensioniert, die optimale Ausrichtung ermittelt und die Kapazität für die Energiespeicherung bestimmt werden können.

Der Optimierungsprozess begann deshalb mit dem Einbau einer Energie-Messlösung. Socomec setzt dafür eigene Produkte ein: die Messlösung »Diris Digiware« für die Erfassung des Verbrauchs ...

