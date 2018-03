Der Bayer-Konzern hat am Mittwoch die Zahlen für das vergangenen Geschäftsjahr sowie den Ausblick für 2018 vorgelegt. Nach einem schwierigen Jahr 2017 rechnet der Pharma- und Agrochemiekonzern auch im neuen Geschäftsjahr mit keinen großen Sprüngen. 2018 erwartet Bayer einen Umsatz von 35 Milliarden Euro, was in etwa dem Niveau des abgelaufenen Jahres entspricht. Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vor Sonderposten soll im Bereich des Vorjahresergebnisses liegen. Dieses betrug 2017 knapp 9,3 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs 2017 minimal. Damit enttäuschte Bayer die Anlegerschaft und die Aktie legte den Rückwärtsgang ein.

