Lange galt die HSH Nordbank als das größte Risiko für das deutsche Finanzsystem. Den Verkauf an Finanzinvestoren wissen nun auch die Ratingagenturen zu schätzen.

Einen Tag nach Bekanntgabe der Verkaufspläne für die HSH Nordbank reagieren die Ratingagenturen auf den Deal, mit dem in letzter Sekunde eine Abwicklung der Landesbank vermieden wurde. Die Experten von Moody's glauben, dass der Deal zu einer besseren Bonitätsnote für das Geldhaus führen könnte und haben die HSH deshalb auf ihre Beobachtungsliste für eine Heraufstufung des Ratings gesetzt.

Der geplante Verkauf habe das Potenzial das Finanzprofil der HSH deutlich zu verbessern. Die Bonitätswächter gehen davon aus, dass die neuen Eigentümer die Risiken noch einmal deutlich abbauen und dass sie die Bank vereinfachen werden. Derzeit bewertet Moody's die Bonität der HSH mit Baa3.

Am Mittwoch hatten die Mehrheitseigentümer Hamburg und Schleswig-Holstein den Deal bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Kiel besiegelt. Damit wird erstmals in Deutschland eine Landesbank privatisiert: Die in der Finanzkrise in schwere Not geratene HSH soll 15 Jahre nach ihrer Gründung an ein Konsortium um die US-Finanzinvestoren ...

