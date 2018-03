Die Konsolidierungswelle in der Agrarchemie- und Saatgutbranche findet so langsam ihren Abschluss, aber nicht alle neuen Konstrukte überzeugen aus Investorensicht. In der zweiten Reihe, abseits der spektakulären Transaktionen, finden sich hingegen mit BASF (WKN:BASF11), FMC Corp. (WKN:871138) und Nufarm (WKN:881339) möglicherweise die besseren Deals für Anleger.

Die Ereignisse überschlagen sich

Die zwischenzeitlich zum weltgrößten Chemiekonzern fusionierte DowDuPont (WKN:A2DN8H) wird nächstes Jahr die zusammengeführten Landwirtschaftssegmente abspalten. Wie Ende Februar bekannt wurde, müssen wir uns diesbezüglich auf den neuen schneidigen Namen Corteva Agriscience einstellen. Damit wird ein Spezialist handelbar, der durchaus attraktiv für Anleger sein könnte. Entsprechend drückt sich im Kurszuwachs von rund ...

